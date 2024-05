¿Continuará? Pedro Troglio, el mejor fichaje en la era de Rafa Villeda con el Olimpia, pero su contrato finaliza

“Estaba en un restaurante, era el cumpleaños de mi hijo Pedrito. Yo había dicho que para ser campeón, como había salido en Paraguay, tenía que irme a equipos grandes que estuvieran necesitados, pero nunca pensé en Honduras”, recuerda el técnico argentino sobre aquel primer contacto con los Melenudos.

Celebraba el cumpleaños de Pedrito

Olimpia venía de seis torneos seguidos (tres años) sin saborear una copa y Osman se tomó el atrevimiento para tentar a un adiestrador de reconocido cartel en su natal Argentina.

“Me llama Osman y me dice: ‘Mire, yo soy el gerente del Olimpia, ¿usted vendría a dirigir a Honduras?’. Cuando me preguntó, yo le dije: ¿Y por qué no iría a Honduras? Económicamente no era mejor que en Argentina”, rememora el originario de Luján, Buenos Aires.

Así se empezaba a cocinar el fichaje del adiestrador que llegaría para marcar una época en Olimpia y en el balompié catracho. Las vitrinas blancas estaban ávidas de copas.

Presentado en junio de 2019