Pedro Troglio, DT del Olimpia, habla del amistoso ante Olancho FC en New Orleans y del motivo de su importancia

Previo al partido, Pedro Troglio brindó declaraciones en conferencia de prensa y explicó la importante de este compromiso.

“Es un partido que sirve para no quedarse parados, sirve para recuperar jugadores, siempre mi intención es brindar buen espectáculo, que no haya goles y que se divierta la gente. Jugar al fútbol es lo más lindo que hay y no importa el escenario, el campeonato, si es una final o un partido amistoso”, detalló.

Y agregó: “La intención es dar el máximo esfuerzo, respeto a la gente que va a acudir y que salga un buen partido de fútbol”.

Uno de los grandes atractivos de este partido entre Olimpia y Potros es el regreso de Yustin Arboleda, jugador que ha sido importante en el proyecto de Pedro Troglio.

“Tenemos la posibilidad de volver a darle minutos a Yustin Arboleda para prepararlo de cara a todo lo que se va a venir, también darle minutos a otros muchachos, tenemos un solo torneo y cuesta darle minutos a todos. La seriedad estará”, dijo el DT argentino.