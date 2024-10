Jonathan Rougier, portero de Motagua, defiende a Diego Vázquez: “Con él estamos más cerca de ganar cosas”

Nosotros con Diego tenemos total respaldo, nosotros sabemos lo que él nos da, lo que nos puede seguir dando, lo que ha dado al club y sin duda estamos al cien por ciento con él porque también está la situación de un partido que pueda jugar mal el equipo también nos corresponde a nosotros, somos los partícipes, somos los que estamos dentro de la cancha y más allá de lo que ellos puedan transmitir nosotros somos los que terminamos tomando las decisiones dentro del campo del juego, tenemos que hacernos cargo y responsable de nuestras acciones y sin duda con el mando de Diego estamos más cerca de ganar cosas que si él no estaría.

Es un poco entendible porque siempre en Motagua te exigen ganar todos los partidos, también porque han pasado algunos torneos donde no hemos podido salir campeones, pero nosotros los jugadores, cuerpo técnico y todo lo que conlleva Motagua tenemos que entender que estamos en un proceso que va bien, estamos de segundo y tenemos esa posibilidad de entrar a Concachampions, seguir en el torneo internacional.

Injustos con Diego

Por eso lo digo, no solo los que nos ha dado en el tema histórico, el tema de títulos y haber jugado un montón de partidos importantes de la mano de él y su cuerpo técnico sino del presente, más allá de la eliminación y lo que pasó en la Copa, en el torneo no digo muy bien, pero estamos bien, estamos de segundo, más allá de lo que pasó en el último partido, estamos por jugar una fase donde nos vamos a pelear el pase a una copa internacional, entonces no solo es de mirar el pasado sino también el presente, creo que es muy bueno.