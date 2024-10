Pedro Troglio no descarta seguir en el Olimpia: “nuestro estado de ánimo irá marcando si regreso a mi casa”

No pudo viajar Colombini, Jonathan Paz, esos son los jugadores que no tienen visa. Viajamos 17, con algunos chicos. Por lesión nadie, Arboleda que ya se reintegra.

Eso es un poquito también de la desgracia que tuvimos al principio de campeonato, perdimos a Arboleda, Benguché no estaba al cien; Jerry no estaba al cien y lastimosamente nos tocó jugar una Concacaf de entrada con los jugadores que te hacen los goles, pero no los teníamos al cien.

Se acabó la crisis en Olimpia

De 11 partidos perdimos dos, contra Real España ya habíamos jugado dos días después contra Antigua, creo que es meritorio, también veníamos de jugar afuera, no estábamos bien, después el equipo nunca perdió. Yo no lo he visto mal al equipo, sí creo que es raro, no pasa en ninguna parte del Mundo, que se juegue una Concacaf de arranque, igual no es excusa, pero sí se siente todavía el dolor.

Saprissa también quedó afuera

No me llama la atención, el fútbol de Nicaragua, ayer perdieron contra Jamaica, Argentina, campeón del Mundo empató con Venezuela, entonces, ¿el torneo venezolano es mejor que el argentino?; acá hay una confusión, que cuando vos te quedás afuera ya es una porquería todo. El torneo hondureño sigue siendo muy competitivo.

El fútbol tiene esto, la crítica es severa, el tema es aguantarlo y darle para adelante, todo el mundo tiene que estar sabiendo que tiene que seguir, hoy queremos intentar ganar lo que viene y si no lo ganamos, hay que aguantar también la crítica, pero vamos para adelante, intentando poder salir pentacampeón.

Se va en diciembre

Yo ya hablé, los estados de ánimo de uno van a ir marcando, yo igual tengo contrato hasta mayo, hace un tiempo dijeron que yo tenía un contrato de dos años con Saprissa y el doble de dinero. Yo no tengo nada con el Saprissa, no sé de dónde sacan una información tan mentirosa.

Yo tengo un contrato hasta mayo (2025), que también va por respeto, no es que puedo irme de acá a otro club de acá, yo tengo respeto por Rafa (Villeda), con toda la gente del club, entonces nuestro estado de ánimo irá marcando si me vuelvo a mi casa, si cumplo el contrato, es así.

Yo lo que sí expresé es que lamentablemente no hay... encanto. El encanto dura lo que vos ganás, cuando vos perdés no hay encanto, hay que saber dar el paso a costado a tiempo.

¿Qué debe pasar para que siga en el club?

No te puedo decir, lógico, si sales pentacampeón capaz nos abrazamos todos, lloramos el día que sos pentacampeón y querés seguir o salís pentacampeón y decís ‘ya basta’. Yo lo que expresé aquel día fue por el momento, hoy sigo con la misma idea, veremos qué pasa de acá a unos meses, el fútbol da vuelta, tengo una excelente relación con los dirigentes, hay que ser prudentes; lo que sí es que no es bueno quedarte mucho tiempo en un lugar porque con lo que has conseguido es difícil mantenerlo.

No es normal ganar siempre, pero algún día vas a perder y vas a escuchar pavadas y es mejor dar un paso al costado.

Las críticas

A mí no me incomodan las críticas, un técnico dura lo que gana, cuando vos ganas hay una renovación, cuando pierdes no hay ninguna renovación, nadie te quiere, yo conozco este tema, lo he vivido en todos lados donde he estado, acá porque hemos ganado más de lo normal. En Paraguay salí campeón, llegué a la semifinal de Sudamericana, al otro año empezaron las críticas porque no salimos campeones y al tercer campeonato me tuve que ir, es así, se termina el encanto, yo no quiero que acá me pase lo mismo, quiero dejar una puerta abierta a futuro para algún día poder volver, veremos qué hacemos cuando llegue el final.