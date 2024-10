Clever Portillo revela lo que pasó en su accidente en carro y respalda a Diego Vázquez: “No lo culpo a él”

En cuanto a Diego Vázquez, quien estaba en la cuerda floja de Motagua, Clever dice que la culpa es de los jugadores.

“Creo que esto es más un tema de jugadores, el entrenador pone a los jugadores y ahí nosotros tenemos que responder, ya si no respondemos siento que no es culpa de ellos, ya que toman decisiones y nosotros debemos sacar lo mejor para poder demostrar en los partidos. En lo personal no lo culpo a él, nosotros somos un equipo unido, aquí los culpables somos todos”, resaltó.

Portillo dice que las críticas a Motagua han sido un poco exageradas.

“Estamos ahí y tenemos posibilidades de clasificar a la Concachampions, en la Liga estamos en el segundo lugar y podemos pelear el primer puesto, sabiendo que van a hacer partidos difíciles los que vamos a enfrentar, nos estamos preparando de la mejor manera para encarar esos juegos”, explicó.