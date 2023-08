Troglio se destapa: Cuenta la verdad sobre el polémico gesto en Tocoa y la realidad de Olimpia en Copa Centroamericana

Pedro Troglio rompió el silencio y reveló desde su trinchera la verdad sobre la polémica que vivió en la ciudad de Tocoa en el empate de Olimpia 3-3 contra Real Sociedad.

El entrenador fue expulsado por encararse con el cuarto árbitro y reclamar un penal a favor de su equipo, eso sí cuenta que en ningún momento le dijo “sinvergüenza” al silbate. En el diálogo que tuvo con Deportes TVC desde el Centro de Alto Rendimiento José Rafaél Ferrari, también habló de la situación que vive Olimpia en la Copa Centroamerica, donde el conjunto merengue está muy complicado. -LAS PALABRAS DE PEDRO TROGLIO- Sobre el polémico gesto en Tocoa “No soy ni mercenario ni mal tipo. Los que me conocen saben que no soy un mal tipo porque me peleo con la gente de Tocoa. Me río con la gente de Tocoa como me río con ustedes. Ahora, si vos lo ves ahí, lo que pasó realmente en el sector fue hasta cómico. Yo no es que le empecé a insultar a la gente o a hacer cortes de manga o agarrarme los testículos. Yo me estaba encargando, todo el partido me volvían locos, andate a tu casa, hasta se reía la gente. Viste que, vos sabés cómo es el hincha. El hincha quiere ser el mago ocurrente para los que están alrededor, se rían y aplaudan. Y bueno, yo cuando me fui, individualicé a dos que estaban en el alambrado y le dije que hay que salir siete veces campeón porque me decían”, comenzó contando.

Agregando a sus declaraciones sobre el momento: “Fue hasta cómico y muchos se reían. Y hasta ellos mismos, nos terminamos riendo. Ahora vos me preguntás, y bueno, lógico, si pudiera evitarlo, mejor evitarlo, pero... el árbitro dice que yo lo dije sinvergüenza. No señor, yo no le dije nunca, nunca digo esa palabra. Yo dije, es una vergüenza el penal que nos cobró. Eso fue todo lo que le dije. Y cuando me echan, me le acerqué, dicen que le pegué un cabezazo. Bueno, le pegué un cabezazo. Lo llego a hablar de cara a cara, que también está mal, está mal, un técnico no puede ir a hablar cara a cara con el árbitro. Y lo toqué con la visera a la frente”. Claro deja que en ningún momento su idea era agredir al árbitro, pero que la calentura le hizo perder los papeles: “Llego a pegarle un cabezazo, ¿sabés dónde lo tiro?, si le pego un cabezazo. Pero bueno, son esos momentos que hay que aguantar. Y le mandé a pedir disculpas por la protesta. Pero ya está. Lo que sí está bueno también es que a veces se vea que no es que siempre a favor de Olimpia, porque vos cuando te cobran un penal a favor, pasa para todos. Y a mí me ha tocado ganar y perder con fallos a favor y fallos en contra. Entonces esto es normal en el fútbol, le pasa a todos los equipos”, cerró sobre la polémica.

Ahora bien, Troglio también habló de la realidad que vive Olimpia tanto en Liga Nacional como en la Copa Centroamerica donde le faltan dos partidos, FAS y Xelajú. “Vamos a dividir en dos sistemas, bueno, vamos al campeonato local, vamos punteros del campeonato, ganamos dos, empatamos uno, somos el equipo que más goles a favor tiene y estamos bien. Y vamos a la Copa Centroamericana, lamentablemente tuvimos un partido muy bueno, donde no tuvimos suerte, encontramos un arquero fantástico y tuvimos un partido muy malo, donde jugamos muy mal, que no nos salió nada, que fue en Estelí y nos puso en la cuerda floja”. ¿Cómo están los ánimos el equipo? “Ahora, lógico que el estado de ánimo hace que todo se vea mal y que todo esté mal. Y es normal, esto es un club grande y gracias a Dios me dedico a esto y sé que puede pasar. Pero también entiendo que hay que aguantar ahora los palos. Me preguntás, ¿los ves justos? me parecen exagerados. Pero estamos en Olimpia y es claro que esta situación la teníamos que vivir”.