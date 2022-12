Pedro Troglio: “En nosotros también hay presión porque tenemos la obligación que Motagua no sea bicampeón”

Pedro Troglio va a una final más con el Olimpia. El técnico más ganador en la historia del viejo león tiene una cita más con la copa, que sería su quinta en Liga Nacional y será más que especial porque la disputa al Motagua.

El entrenador compareció en conferencia de prensa donde explicó varias situaciones. Cuenta qué fue la celebración del brasileño Gabriel Araujo en su gol al Marathón y donde piden una sanción para él porque supuestamente celebra agarrándose su parte genital.

También habló sobre la polémica donde Olimpia pide jugar en San Pedro Sula la final de vuelta cuando aún tiene un castigo que le imposibilita jugar ahí. Dice que no tiene problema dónde jugar, que donde vayan siempre habrá olimpistas.

LO QUE DIJO:

Una final más con Olimpia: “Feliz de estar otra vez en una final, jugándonos la posibilidad de ser campeones y es un placer para mí y un agradecimiento con los jugadores por todos estos años vividos, hoy se cumplen tres años de la primer copa y en el camino pasaron muchas cosas lindas y ojalá podamos culminarlos de la mejor manera en este fin de año. Enfrentamos a un gran equipo que siempre está en las finales con nosotros y va a ser duro obviamente”.

En qué ha trabajado en estos días: “Yo los invito a todos a mirar el partido de vuelta y se van a dar cuenta que son situaciones del juego, en los primeros diez minutos habíamos creado cinco situaciones de gol netas, el fútbol a veces va de momentos y de situaciones, a veces son en contra y a favor, es claro que hemos perdido algo de frescura en ese partido, producto también de la tranquilidad del resultado de la ida. Y si ves el partido de vuelta, tuvimos 26 aproximaciones contra 10 del Marathón.

A lo mejor no estuvimos bien en la fase defensiva pero hemos seguido en lo mismo. El partido dura 180, podíamos haber perdido 3-1 en San Pedro Sula y ganado 3-1 en Comayagua y no estaríamos hablando de nada malo, se clasificó que es lo más importante. En el fútbol alguna vez podes perder, este equipo en 30 partidos ha perdido tres, y se puede perder y en medio hubo de todo. Estamos tranquilos, trabajando bien, es una final contra Motagua y tenemos la necesidad de ganar”.

De los títulos que ganaron ninguno fueron en Comayagua: “De las cinco copas solamente dos las ganamos en el Nacional, una en el Yankel, otra en el Morazán y la del Alajuelense. Este es un plantel que se adapta a cualquier terreno y está preparado para ganar en cualquier lado, y también puede perder en cualquier lado, no es normal jugar todos los campeonatos y ganarlos, ojalá pasara eso, pero no pasa en el mundo.

Cuando quieren minimizar los éxitos del Olimpia de ahora diciendo ‘con ese equipo que tienen’ y sí, con este equipo estuvimos tres años y medio sin ganarla, no es fácil ser campeón, andar en Concacaf y ganarla invicto. No tenemos problemas de la cancha que sea, podemos ganar y perder en cualquiera pero no renunciaremos nunca a nuestras metas”.

Le preocupa el favoritismo ante Motagua: “Las cosas no son siempre internas y buenas. Me pareció ver que hay una diferenica de finales ganadas a favor del Motagua y eso tampoco es para siempre, eso se cambia a veces. Después a mí me ha tocado ganar y tampoco es un condicionante para ganar. Somos dos equipos muy parejos y que todo se define por detalles más allá que a veces pueda haber resultados más abultados que otros.

El que comete menos errores y aprovecha las situaciones va a ganar. A mí me ha tocado ganar, perder, y a todos los técnicos nos va bien o mal. Trato se hacer lo mejor para el equipo y ojalá que lo mejor es salir campeón y ganarle al rival de toda la vida que es lo que toda la gente del Olimpia espera”.

El plantel cómo ha tomado la derrota ante Marathón y el mensaje del DT: “El martes mostramos el video de los errores y virtudes que tuvimos en el partido. Hemos cometido errores que generalmente este equipo no comete y no te lo puedo decir porque los rivales se van a aprovechar, pero nosotros tenemos tres o cuatro ítem de los cuales nos equivocamos muy poco y somos un equipo que nos hacen pocos goles porque hacemos un buen trabajo.

Hay errores que no hay que volver a cometer, en este partido pecamos de tranquilidad, no minimizando al rival porque era de cuidado, como su entrenador, y al no jugar con gente todo fue más tranquilo”.

Hay analizado la opción de jugar en La Ceiba: “Claro que nos gustaría jugar en La Ceiba sobre todo por la cantidad de gente que lleva Olimpia y es un buen estadio, es una alternativa que se manejan ante el pedido de todos que se volvieron locos cuando empezamos a hablar de San Pedro Sula. Están todos preocupados por qué pasa con nosotros, a ver si nos suspenden jugadores.

Cuando hubo la pelea del Olancho-Marathón, no salimos a pedir suspensiones de nadie, aquí salen a pedir hasta que me suspendan a mí cuando no me pelee con nadie, pero sí es una alternativa. Llegar a una final y no ganarla no es bueno, no va conmigo, no es lindo perder una final porque cuando uno llega la gana”.

Beckeles será titular ante Motagua: “Eso tiene que ver con algunas situaciones. Hicimos cambios por el desgaste que ha habido, tenemos muchos partidos jugados que los dempas y con mucha presión. Jugamos una final de Concacaf y ahora otra final, entonces a veces preservamos jugadores por eso. Es claro que un jugador como Beckeles ha sido importante y va a estar. Trataremos de armar de lo que yo mejor veo para la final”.

Bajas para el partido: “Los únicos que no están en condiciones son Elvin Casildo y André Orellana, el primero se operó de un menisco que en 20 dpias estará listo y Orellana tiene un esguince de tobillo.

La sede del juego de vuelta: “Estamos esperando el tema de San Pedro Sula, por ahí pasa el jugar o no en La Ceiba. Yo sigo sosteniendo que esto daña a la liga, a la Federación y a los clubes. Jugar sin gente no es la solución, sino individualizar a los 10 - 15 que saltan a un campo de futbol y prohibirles las entradas de por vida las entradas a los estadios, no sacarle el futbol a otros 20 mil que quieren estar.

Veo la locura de los equipos o el problema que juguemos en San Pedro Sula. No estamos pidiendo jugar aquí en el CAR en el predio nuestro, estamos pidiendo jugar en San Pedro pero están todos preocupados que vayamos a San Pedro no sé por qué, si no se puede, paciencia. Esperemos que sea donde sea, que se peleen los de afuera, a nosotros no nos importa, donde vamos hay olimpistas así que nos van a mandar a jugar al Congo belga y hay olimpistas entonces siempre va haber gente”.

A quiénes se refiere de lo que dicen que están pendientes del castigo de Olimpia: “No sé si ustedes han visto, pero veo como una movida que quieran suspender a Gabriel Araujo, y él hizo ese festejo para el hijito, como monstruo, no es que se agarró las zonas genitales, le hace como monstruo. Después del partido hubo problemas y yo fui a separar a gente, no me pelee nunca, y ahora les afecta que querramos ir a jugar a San Pedro Sula. Tenemos mucha gente nuestra y porque podemos llevar el futbol a SPS. Si no se puede está bien, iremos a cualquier lado a jugar”.

Presión de ser campeón: “Nosotros también tenemos presión porque si Motagua sale campeón es bicampeón y tenemos la obligación de que eso no pase, no es porque ‘ah, porque los eliminamos en Concacaf no importa si perdemos’, no, es malísimo no salir campeón y perder una final con Motagua no es bueno. La obligación es salir campeón, la presión es mental”.