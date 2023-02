Pedro Troglio responde si Olimpia es favorito ante Real España y revela si tomará o no el mando de Honduras para la Copa Oro 2023

A falta de un día para el clásico ante Real España, Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, dio su punto de vista previo al complicado duelo de la jornada seis del torneo Clausura 2023. El argentino detalló que los blancos no son favoritos para ganar el juego, respondió si tiene el once titular y comenta cómo se sentirán ante la falta de las barras que fueron vetadas para este cotejo. Troglio atendió la conferencia de prensa, este viernes en horas de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento, previo al choque de este sábado 11 de febrero ante Real España en el Olímpico de San Pedro Sula. -CONFERENCIA DE PRENSA- ¿Qué valoración tiene del Real España bajo el mando del Palomo Rodríguez? Lo hemos visto en pretemporada, han dejado de hacer cosas que hicieron en los amistoso, en un tema defensivo. Después tiene que ver mucho con el vértigo en ataque, si juega Benavídez, Carrasco. Es un equipo que tiene buen pie, tiene buena estructura, se conocen muy bien, ha peleado en los últimos años, lo veo difícil, sobre todo en San Pedro Sula. No recuerdo partidos fáciles contra Real España. Puedes ver: Rafa Villeda lo cuenta todo: el fichaje de Kevin López, contrato de Troglio, las barras y el tema de la seguridad en los estadios ¿Qué les genera saber que mañana no habrá un cántico de los aficionados? Yo vengo de una país donde tuvieron que erradicar a los visitantes, ahora, después de muchos años, están regresando los aficionados visitantes, nosotros tuvimos que dar un paso atrás, eso fue uno de los momentos más difíciles del fútbol porque no puede compartir que dos hinchadas puedan generar un cántico, una fiesta, es muy triste. En las barras hay gente que normal que va a apoyar. La única manera es de erradicar a los violentos. La solución no es castigar los estadios de fútbol, es una lástima que no pueda ir toda la gente que quiera ir.

¿Cómo ha visto a Edwin Rodríguez? ¿Le complica el tener tanto jugador bueno? Es buenísimo tenerlo, lógico que es problema a la hora de tomar decisiones. Los jugadores se han potenciado todos los que teníamos: los Pineda, Pinto, García, Rodríguez. Todos ellos entraron en el 2019 y son figuras. Hemos fortalecido el plantel, al menos en cantidad el mejor. ¿Cómo marcha la evolución de los jugadores lesionados? Yustin Arboleda, Bryan Moya y Boniek García todavía no, pero en el transcurso de los próximos partidos van a poder estar. A lo mejor se complica cuando juega de domingo a domingo. Después, claro, cuando se llega a la parte final se va reduciendo. Reinaldo Tilguath mencionó que usted es el próximo entrenador de Honduras para la Copa Oro, ¿qué opina sobre ello? Es muy difícil opinar de un tema como ese, yo estoy abocado a Olimpia. En el futuro no sé si será aquí, afuera, en mi casa. El fútbol te prepara un montón de situaciones. Yo me metí con el tema del cambio del ayudante de campo porque me pareció una falta de respeto para el profesional, los cuerpos técnicos los arma el técnico, no lo arma la federación.