Rafa Villeda lo cuenta todo: el fichaje de Kevin López, contrato de Troglio, las barras y el tema de la seguridad en los estadios

Una entrevista en la que no dejó nada en el aire. Rafael Villeda cuando se sienta a hablar con DIEZ lo cuenta todo, se siente como en casa y revela detalles íntimos de su gestión al frente del más grande de la Liga Nacional, el Olimpia Deportivo, vigente campeón de Honduras y Centroamérica.



El presidente albo charló muy pero muy tendido con nosotros en donde contó varios pormenores de su trabajo con el club merengue. En la plática, Villeda habla de la seguridad en los estadios, uno de los temas del momento, así como también si es o no viable el veto a las barras. Además, confirmó que Michaell Chirinos se marchó del Olimpia como agente libre, por lo que el club no generó caja con su fichaje por el Volos FC de Grecia y que, tras el regreso de Edwin Rodríguez el club dejó de percibir una buena cantidad de dinero producto del préstamo interrumpido del volante. Otra situación de interés que Rafa Villeda habló con DIEZ fue el sueño que tiene que su Olimpia se corone campeón de Concacaf, dio su punto de vista de la llave contra el Atlas y del contrato de Pedro Troglio. “Se vale soñar”, dijo el jerarca olimpista.

LA ENTREVISTA CON RAFA VILLEDA: Motagua protestó el clásico: “Tuve la oportunidad de ver las declaraciones de Pedro (Atala), no sabía que habían oficializado la protesta, en ese tema legal no le sabría decir qué le corresponde o no. Fueron segundos en los que el balón no estaba en juego, el árbitro, como en otros partidos, siempre cometen errores y se equivocó, en esta ocasión nos favoreció a nosotros, en otra oportunidad nosotros perdimos una final por un error de Armando Castro que no marcó una falta y después vino el gol que definió ese título”. “La verdad que son situaciones que se dan, lo vimos en el Mundial y en otros torneos que hasta con el mismo VAR se dan errores, pero es decisión de ellos si pretenden que ese juego se repita, o no sé, desconozco cómo funciona la parte legal en esa instancia después de la protesta pero creo que no es la primera vez que un árbitro se equivoca para uno u otro lado”. ¿Se dimensiona porque es Olimpia?: “Sí, así lo he vivido a lo largo de tanto tiempo. Cuando los errores que comete un árbitro favorece a Olimpia sí lo he notado, que se magnifica. En todas las jornadas hemos visto errores arbitrales pero ya sabemos que cuando es Olimpia lo tratan de hacer más grande, pero es algo con lo que nos toca vivir y es una de las situaciones que un equipo del nivel de Olimpia tendrá que estar enfrentado desgraciadamente”. La violencia en los estadios: “La verdad que es lamentable que se den este tipo de situaciones. Por lo menos en Tegucigalpa se había logrado superar este tipo de cosas, desgraciadamente en San Pedro Sula lo vimos en aquel clásico Real España-Marathón, después en la final Real España-Motagua y en el clásico Olimpia-Motagua y ahora se vuelve a dar en este derbi sampedrano”.



“Es lamentable que este tipo de situaciones se den, si bien es cierto uno cuando está organizando estos partidos hace mucho énfasis en que no puede llegar la barra visitante, ni aficionados identificados del equipo rival, pero es una lástima que no se quiera respetar. Debe haber un nivel de tolerancia de parte de los aficionados del home club que por si alguna razón llegaron aficionados del otro club no deben de reaccionar como lo han estado haciendo como invadir la cancha y parar el partido”. “Esas cosas, siento yo, que no deberían de darse, deben tener toleracia los miembros de las barras porque desgraciadamente son ellos los que hemos visto, o por los menos los que se han identificado, que han provocado esto porque deben de entender que a los que perjudican es a los equipos”. Pide más ayuda a la Policía Nacional: “Obviamente que si bien es cierto la responsabilidad recae sobre los equipos que organizan los partidos, pero para lo que nosotros estamos preparados es organizar equipos, contratar jugadores, entrenadores, no la parte de seguridad, esa no es nuestra especialidad, por eso recurrimos a la Policía que es el ente que sí está al tanto y son expertos en el tema de seguridad, pero de parte de la Policía han habido fallas porque vemos que a veces están viendo el partido en vez de ver al público y suceden cosas que se dieron la semana pasada”. “Si la Policía está viendo al público difícilmente romperán un candado para meterse a la cancha porque saben que no los van a dejar, pero si están viendo al partido pasan estas cosas. Pedimos a la Policía que tengamos una mayor colaboración de ellos, y les agradecemos porque en Tegucigalpa tuvimos una gran ayuda de ellos y no se han presentado inconvenientes en los clásicos”.

Erradicar las barras ¿sería una solución?: “Habría que ver qué ha sucedido en otros países donde entiendo que han tratado de hacer eso, la verdad que creo que sí llegan a ser un problema cuando se deja de ser un verdadero aficionado al equipo y se involucra otro tipo de personas que no necesariamente están formando parte de la barra, aficionados meramente al fútbol y al club. Desgraciadamente hemos visto que se han infiltrado personas que tienen un récord criminal, que han andado en malos pasos y lo que quieren es seguir en eso, entonces es lamentable que eso se de”. “Hay que trabajar en conjunto en caso que no se tome una determinación de no permitir el ingreso de barras a los estadios y trabajar con ellos para que se puedan sensar y de ir mejorando y que sean aficionados meramente al equipo los que asistan y si dentro de esos registros hay muchachos que se han decidado a situaciones criminales no permitirle la entrada al estadio, pero son ideas que estoy dando en este momento, pero habría que consultarlo con los expertos”. Recaudación fuera de Tegucigalpa: “Los dos partidos que tuvimos contra Real Sociedad y Marathón tuvimos buenas recaudaciones tomando en cuenta que eran en Comayagua. Superamos los 4 mil aficionados, el torneo pasado contra Real Sociedad fue sin público, pero contra los equipos pequeños aquí en Tegucigalpa no llegamos a los 4 mil aficionados y en Comayagua nos sentimos respaldados por la afición olimpista y ojalá que sigamos con esa buena asistencia”. La vuelta al Nacional: “No tengo información, entiendo y viendo un poco de lo que se está haciendo, falta que comiencen a sembrar la grama y eso toma su tiempo, la verdad no soy experto tampoco en eso, pero tenemos algo de experiencia y por lo que hicimos en el Centro de Alto Rendimiento veo difícil que para este torneo regresemos a jugar al Nacional”.

La idea de su propio estadio: “Hemos estado en conversaciones con Motagua a través de Fundefut y con las ideas de buscar precisamente la ubicación que es lo más importante. Sí estamos en conversaciones con ellos y estamos en la búsqueda del terreno donde pueda ser beneficioso para ambas instituciones”. El regreso de Edwin Rodríguez: “Me sorprendió porque uno conoce la capacidad de Edwin, yo sé que es un jugador que tiene toda la capacidad necesaria para salir adelante en el extranjero, pero en el momento que él llegó, también arribó un nuevo entrenador y no pidió la contratación de Edwin y aparentemente no convencía o no era del agrado del técnico que dicho sea de paso ya fue cesado en el Aris y siento que, me parece a mí, no tuvo la oportunidad para demostrar que sí tenía la capacidad”. “Fue una decisión del jugador, el equipo tenía la intención de mantenerlo hasta la finalización del préstamo, pero él se sentía con el deseo de poder jugar, sentía que de alguna u otra manera estaba retrocediendo y que le podía estar afectando en su carrera y lo recibimos con los brazos abiertos y el club lo apoyó en todo. Ojalá en el futuro se pueda dar la oportunidad nuevamente para que salga al extranjero”. ¿Olimpia lo aconsejó para que se quedara?: “Sí, el mismo profesor (Troglio) lo ha dicho que le dijo que creía que debía continuar, en lo personal hablé con él y platicamos un poco de eso, la verdad que lo sentí tan decidido y un poco, digamos triste, porque sentía que había de alguna u otra manera, tal vez no retrocedido, pero al no haberle ido bien había perdido una oportunidad”. “La verdad que mi apoyo fue total para con él, y si él se sentía bien regresando le dije que contara con mi apoyo y estoy seguro que saldrá de nuevo y que se le presentará incluso una mejor oportunidad. Es un jugador que tiene un gran futuro, tiene mucha capacidad y tengo la certeza que aprovechará una oportunidad pronto”.

Tema de Kevin lópez: “Yo soy el que tuve la comunicación con su representante, no veo porqué se tenía que dar una polémica, es un jugador que venía del extranjero, se le presentó la oportunidad, Motagua y nosotros estábamos interesados y la decisión de él y su representante era venir a Olimpia. Pasó con Bengtson también cuando venía de Saprissa, le hicimos una propuesta y la aceptó y también sucedió con Deiby Flores”. “Varios jugadores que pasaron por Motagua y se les presenta la oportunidad de venir, lo hacen, y lo hacen al revés también y han tenido buenos resultados como el Chino Discua que estuvo con nosotros, se fue a Guatemala y vino a Motagua y tuvo buenos resultados. Eso ya es decisión de los jugadores, no lo veo para nada con polémicas”. El no fichaje de Alexy Vega: “Sí llegué a decir que estábamos en conversaciones, desgraciadamente para nosotros no se llegó a dar porque la oferta que hicimos no le pareció a Victoria y es parte de esto y si ellos consideran que el jugador tiene un valor más alto lo respetamos, pero nosotros tenemos nuestros límites. Esperamos que el jugador siga teniendo esa evolución y que le aporte a la Selección Nacional porque ha demostrado que tiene la capacidad para estar en la Selección”. Contrato de Pedro Troglio: “Ahorita el contrato del profesor vence en el mes de mayo, después de este torneo. Hemos conversado de manera informal ya que él se siente a gusto y nosotros contentos con él y existe la posibilidad que pueda continuar, pero es cuestión de formalizarlo y hablar sobre ese tema, pero yo por lo menos siento que el interés es que pueda continuar y él nos ha dicho que está contento en Olimpia y esperamos en los próximos días podamos formalizar eso”.

Si salen ofertas difícilmente se quede: “Obviamente que si surgen oportunidades mucho mejores que dirigir a Olimpia y que él las considere, sí. Nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar en las propuestas, porque se le pueden presentar ya que ha estado obteniendo buenos resultados en Honduras y en Concacaf y lo ha demostrado en estos años que ha estado en el club. Oportunidades le van a salir, pero dependerá de las condiciones y si él las toma, si no va a seguir con nosotros”. La llave contra el Atlas: “Primero tenemos el partido de local, el 8 de marzo en San Pedro Sula y tratando de trabajar en conjunto con Real España y Motagua para que el estadio esté con las mejores condiciones y tratando de preparar de buena forma eso. Para el partido de vuelta también estamos en eso, trabajando para que el equipo tenga todas las condiciones necesarias”. ¿Ajustará el equipo para Concacaf?: “Sí, creo que tenemos un buen equipo, tenemos un grupo muy capaz de poder competir al máximo nivel, creo que estamos bien dirigidos porque nuestro cuerpo técnico tiene mucha experiencia con Copa Libertadores, Sudamericana, ahora en Concacaf y con buenos resultados y creo que sí se vale soñar. Olimpia tiene la capacidad para poder encarar de buena forma esta llave ante Atlas”. Los fichajes para 2023: “Mucho tiene que ver con las salidas que hubo. Contratamos a Kevin López, Edwin Solano y sabíamos que Edwin Rodríguez iba a regresar y por eso se buscó esos fichajes para suplir la baja de Michaell Chirinos, nos fortalecimos en el mediocampo y creo que tenemos un plantel amplio y bueno con toda la capacidad para competir a nivel nacional e internacional”.