Pedro Troglio tras su regreso a la Liga: “La capacidad de ganar siempre está porque es un equipo acostumbrado a reinventarse”

Pedro Troglio regresó a la Liga Nacional a poner al Olimpia como ganador tras el 0-1 contra el Vida a domicilio en la jornada inaugural del torneo Apertura 2022-23.

En palabras del timonel argentino: “Hemos tenido una pretemporada muy buena, pero nos tocaba un partido difícil de entrada por venir acá, metieron toda la carne al asador en el segundo tiempo”.

Lo cierto es que para Troglio, “la capacidad de ganar siempre está porque es un equipo acostumbrado a reinventarse o levantarse de un mal momento”.

Si embargo, resalta que apenas es el primer partido, “hay dureza y el calor que hacía hoy se sintió. Tocaba empezar a hacer cambios más rápido de lo que pensaba, pero han hecho un gran esfuerzo y dimos un buen primer paso”.

Respecto a su plantilla, anotó que maneja un grupo de jugadores que le conocen a la perfección, una sintonía clave para el buen funcionamiento, donde no permite que nadie deje de mostrar su esfuerzo.

“Ellos saben lo que me gusta y que no...y han sido leales conmigo, ya no tengo que hablar lo que he dicho en dos años y medio; saben que no negocio el esfuerzo, hoy estuvimos imprecisos, pero es normal para el primer partido. Esto recién empieza, pero era una parada difícil para comenzar”, soltó.