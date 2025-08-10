Platense vs Lobos UPNFM EN VIVO: El "Tiburón" azota con otra goleada en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

PLATENSE: 18- Javier Orobio; 15- Ofir Padilla, 19- José López, 21- Brandon Álvarez, 25- Samuel Pozantes; 3- Rubén García, 23- Manuel Salinas, 11- Ilce Barahona (Erick Puerto 46'), 29- Carlos Pérez, 34- Jeison Arriola; 12- Georgie Welcome.LOBOS UPNFM: 12- Alex Güity; 14 José Fiallos, 24- Óscar Loreto <b>(Jorge Dolmo 19')</b>, 28- Andrés Dávila, 4- Lesvin Medina, 5- Félix García; 8- German Mejía (José Raúl García 46'), 6- Justin Ponce, 19- Edwar Amador (Marcos Morales 46'), 17- Junior Padilla (Jairo Róchez 46'); 11- Roberto Moreira.