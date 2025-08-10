Liga Nacional

Platense vs Lobos UPNFM EN VIVO: El "Tiburón" azota con otra goleada en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

Platense recibió a Lobos UPNFM en el Estadio Morazán a partir de las 3:00 PM.

Platense, con goles de Georgie Welcome, doblete de Erick Puerto y un autogol de Óscar Loreto, goleó 4-1 a Lobos en la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Estadio Francisco Morazán alberga este electrizante compromiso.

ACCIONES IMPORTANTES DEL PARTIDO

85': ¡GOLAZOOOOOOOO DE PLATENSE FC! Erick Puerto dribló sensacional en el área de Lobos UPNFM y de zurda doblegó la cabaña de Lobos UPNFM para su doblete en el Estadio Morazán.

Platense está imparable en la Liga Nacional de Honduras. FOTOS: : Neptalí Romero | Mauricio Ayala.

60': ¡GOLAZOOOOOOOOO DE LOBOS UPNFM! José Raúl García anotó el golazo de la tarde. El futbolista de Lobos UPNFM sacó un soberbio zurdazo imposible para el guardián del Platense y recortar distancias en el marcador.

55: ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL PLATENSE! El que no perdonó fue Erick Puerto, quien le robó el balón a Jostin Ponce en el área y definió con un potente derechazo cruzado al costado inferior derecho de Alex Güity.

49': ¡LO FALLÓ! Roberto Moreira falló su tiro de penalti tras cobrar fuerte y disparar al costado izquierdo del arco de Javier Orobio. El jugador paraguayo no podía creer el fallo y se llevó las manos a la cabeza.

47': ¡PENALLLLLLL PARA LOBOS UPNFM! En el amanecer del segundo tiempo, el recién ingresado José Raúl García cayó en el área y el réferi señaló tiro de penalti en favor de Lobos UPNFM.

12: ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL PLATENSE! Cinco minutos más tarde, Yeison Arriola aumentaría la ventaja del tiburón. El atacante disparó al centro del área y Óscar Loreto Barrios metió la pelota en su propia portería.

Georgie Welcome anotó un golazo de cabeza. FOTOS: : Neptalí Romero | Mauricio Ayala.

7': ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL PLATENSE! En la primera clara del partido, Platense mandó a guardar el balón dentro del arco de Lobos UPNFM. El inoxidable Georgie Welcome anotó un gol de camerino tras pase magistral de Carlos Pérez.

ALINEACIONES OFICIALES

PLATENSE: 18- Javier Orobio; 15- Ofir Padilla, 19- José López, 21- Brandon Álvarez, 25- Samuel Pozantes; 3- Rubén García, 23- Manuel Salinas, 11- Ilce Barahona (Erick Puerto 46'), 29- Carlos Pérez, 34- Jeison Arriola; 12- Georgie Welcome.

LOBOS UPNFM: 12- Alex Güity; 14 José Fiallos, 24- Óscar Loreto (Jorge Dolmo 19'), 28- Andrés Dávila, 4- Lesvin Medina, 5- Félix García; 8- German Mejía (José Raúl García 46'), 6- Justin Ponce, 19- Edwar Amador (Marcos Morales 46'), 17- Junior Padilla (Jairo Róchez 46'); 11- Roberto Moreira.

Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.
