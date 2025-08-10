Platense vs Lobos UPNFM EN VIVO: El "Tiburón" azota con otra goleada en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

Platense, con goles de Georgie Welcome, doblete de Erick Puerto y un autogol de Óscar Loreto, goleó 4-1 a Lobos en la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Estadio Francisco Morazán alberga este electrizante compromiso.

85': ¡GOLAZOOOOOOOO DE PLATENSE FC! Erick Puerto dribló sensacional en el área de Lobos UPNFM y de zurda doblegó la cabaña de Lobos UPNFM para su doblete en el Estadio Morazán.

60': ¡GOLAZOOOOOOOOO DE LOBOS UPNFM! José Raúl García anotó el golazo de la tarde. El futbolista de Lobos UPNFM sacó un soberbio zurdazo imposible para el guardián del Platense y recortar distancias en el marcador.

55: ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL PLATENSE! El que no perdonó fue Erick Puerto, quien le robó el balón a Jostin Ponce en el área y definió con un potente derechazo cruzado al costado inferior derecho de Alex Güity.

49': ¡LO FALLÓ! Roberto Moreira falló su tiro de penalti tras cobrar fuerte y disparar al costado izquierdo del arco de Javier Orobio. El jugador paraguayo no podía creer el fallo y se llevó las manos a la cabeza.

47': ¡PENALLLLLLL PARA LOBOS UPNFM! En el amanecer del segundo tiempo, el recién ingresado José Raúl García cayó en el área y el réferi señaló tiro de penalti en favor de Lobos UPNFM.

12: ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL PLATENSE! Cinco minutos más tarde, Yeison Arriola aumentaría la ventaja del tiburón. El atacante disparó al centro del área y Óscar Loreto Barrios metió la pelota en su propia portería.