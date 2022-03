¿Por qué ahora se añaden 5 minutos extras? Benigno Pineda lo explica todo: “Hoy nos critican porque les damos”

“La Comisión Nacional de Arbitraje y su cuerpo de instructores hacen una evaluación del trabajo de los jueces en todos sus aspectos, y había un punto donde los árbitros estaban flaqueando y era que no agregaban realmente el tiempo que se perdía un partido. Cuando analizábamos, en algunos partidos se perdían siete minutos y solo se agregaban tres”, explicó Benigno Pineda.

Y agregó: “El departamento determinó dar una directriz que, si un árbitro va a agregar tiempo, lo mínimo que debe agregar son cinco, nada más... no los estamos obligando a que agreguen, pero si ellos consideran que en un primer tiempo o segundo no se ha perdido tiempo, simplemente no lo hace”.

Ante ello dejó en manifiesto que “no es obligación, pero hay partidos en que un árbitro puede salir con tres minutos, pero la Federación paga un asesor que los evalúa y nos va a justificar el porqué de ellos”.

Según Pineda, esta nueva medida le tiene contento puesto que con ello se complementa todo el tiempo perdido durante el partido.

“Como jefe de departamento estoy contento y yo me alegro ver que en cada tiempo se estén agregando cinco minutos, estamos hablando de diez en total. Nosotros los árbitros hemos estado en la mira de dirigente, aficionados y prensa deportiva, nos han acusado de robarle tiempo a los partidos y hoy nos critican porque les damos. No vamos a quedar bien con nadie, pero la medida que hemos tomado es buena”, dijo.

“Ahora se jugará más tiempo y también estamos recalcando que, aparte de agregar estos minutos, deben agilizar el juego y si lo detienen es porque un jugador ha cometido una infracción. Por el bien del fútbol creo es buen”, añadió.