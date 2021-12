‘‘Potro’’ Gutiérrez, decidido previo a la final: “Saldremos a remontar el partido con los mejores argumentos de Real España”

Real España se juega esta noche romper cuatro años de sequía. La Máquina recibe al Olimpia en el estadio Morazán por la gran final del Clausura 2021. No será una tarea nada fácil, pues el equipo del ‘Potro’ Gutiérrez tiene un 0-2 en contra, pero el entrenador mexicano, en un diálogo con DIEZ previo al esperado encuentro, confía en que sus jugadores dejarán el alma por revertir la situación y dar la vuelta olímpica junto a la afición. ’Potro’ Gutiérrez confirmó la vuelta de Ramiro Rocca para la final Después del 2-0 del domingo ¿cuántas veces ha visto el video del partido? Primero lo analizamos personalmente, veo cosas, después lo recortas para ponérselo a los jugadores, entonces he visto tres veces el primer tiempo. Es lo que corresponde. El análisis de esto es que estoy más preocupado por lo que dejamos de hacer que por lo que es Olimpia, ellos hicieron su partido, nos metió en problemas como siempre lo hace, pero lo que dejamos de hacer les abrió la puerta de dos goles que ahora nos tienen ocupados. Desde su llegada al país este fue el partido más flojo de su Real España y recuerdo que ante Olimpia fueron juegos apretados y en algunos casos definidos por errores arbitrales. Sin duda que ha sido el peor partido que hemos jugado y recordando malos pasajes quizá el primer tiempo de la temporada regular contra Vida, ahora desgraciadamente se presentó en este escenario, la final, donde había que estar más atentos, aplicados y no lo logramos. Hoy lo que corresponde es recuperar esa esencia, esa imagen del equipo y que la sabe desempeñar bien. ¿En qué siente que usted como entrenador se equivocó en este partido? Me equivoqué en no haber cambiado a línea de cinco antes, nada más. Eso era para darle equilibrio al equipo que no lo estábamos teniendo, pienso que por ahí me tarde un poco.

Para recuperar eso que menciona se necesita estar motivado ¿cómo ha hecho durante estos días? Primero mostrarle al equipo lo que dejó de hacer. El jugar una final ya tiene una motivación, acá lo importante es mostrar lo que se dejó de hacer y el por qué; partiendo de este punto los jugadores no dejan de ser buenos de un partido a otro, hay sus lapsos como todo mundo, pero nosotros mismos nos metimos en este embrollo y hay que resolverlo con responsabilidad y sin volvernos locos, será complicado y hay que ir con calma. ¿Cómo siente el ánimo del plantel? Bien, bien... Siempre se tiene un proceso de recuperación porque la vida del deportista es así: acierto-error y error-acierto. Hay que recuperar la mejor versión y los muchachos que van a jugar hoy están en la misma frecuencia donde todos están buscando una revancha. Pedro Troglio palpita el tetracampeonato con el Olimpia ¿Siente dudas de su equipo, del ambiente o de algo previo al juego? No. Ninguna. El trabajo que nos ha traído hasta la final es nuestro mejor aval. Hoy lo que corresponde es recordarle a los jugadores lo buenos que son y por qué terminaron en primer lugar, así que esa parte me tiene tranquilo porque son muchachos con compromiso, profesionales y se han ido adecuando a lo que este cuerpo técnico les ha pedido. ¿Es consciente que el 2-0 es una losa pesada y más aún por el rival que tiene enfrente? Seguramente. Más allá de que digan que el 2-0 es el resultado más engañoso porque cuando uno escucha eso entonces digo ‘que me lo den, ¿no?’, pero es lo que hay, se debe aceptar esa situación y buscar resolverla. Hay que tener calma y eso no significa lentitud, hoy es un partido donde hay que estar aplicados, no volverse locos, ir paso a paso, gol a gol. Un gol a la vez como decía en Twitter. Claro. En eso se debe resumir lo que debe ser nuestro partido para hoy. Hay que entender que debemos jugar un partido casi perfecto.

¿Cómo controlar a este Olimpia que no vendrá a meterse atrás? Eso espero. Nosotros siempre hemos jugado de la misma manera, son partidos cerrados hasta este último que dimos el ‘bandazo‘ que a nadie le gustó, este juego de hoy será así y nosotros tendremos que hacer el esfuerzo más que ellos y estar al pendiente de su juego porque ellos no cambiaron nada, aprovecharon nuestras falencias y en estos juegos no se pueden dar esas ventajas. José Mario Pinto fue desequilibrante, entró Kevin por Quayé y no se pudo hacer nada ¿cómo detenerlo? No lo veo por ahí porque si hubo jugadores que nos hicieron daño de Olimpia, Pinto no fue uno de ellos. No hubo daño con él, en absoluto. La petición que recibió el ‘Buba’ López del técnico Pedro Troglio ¿Cómo reconfortará tener el estadio Morazán lleno? El apoyo de la gente es fundamental y el equipo de alguna manera se ha ganado ese respaldo y ese partido del otro día (domingo) representa lo que es el fútbol en sí; situaciones complicadas donde no hicimos el trabajo como debimos hacerlo y perdemos, pero el apoyo de la gente, la creencia sobre el club no pasa por un juego, la verdadera afición siempre está ahí y si aguantaron por lo menos tres temporadas paupérrimas por lo menos dos torneos aceptables hay que apoyar. Nos encantaría sentir ese aliento en las tribunas. Sigue sin poderle ganar a Olimpia desde que vino a Honduras. Sigue siendo esa asignatura pendiente que como entrenador se te van dado, siempre fueron juegos cerrados, en el primer partido nos empataron en el último minuto, en el segundo 1-1, este juego 2-0, cada partido será igual de complicado y contra estos clubes de calidad siempre hay que pensar en hacer algo más para llevarse el triunfo, espero que hoy se me dé como quiero. ¿Cómo se ve al filo de las 10 de la noche? Me veo festejando, levantando la copa. Desde que llegué a Honduras dije que venía a hacer campeón, después hay que hacerlo realidad, hoy con un marcador adverso estamos vivos, esto no se acaba hasta que se acaba.

¿Qué conversa con el presidente en las horas previas? Él tiene la confianza puesta en los jugadores y con la ilusión que se revierta todo, eso se agradece por por tener ese respaldo de la directiva. ¿Prepara un discurso especial o es espontáneo? Hay cosas que simplemente hay que remarcar, ellos saben cómo nos hemos manejando este año y por eso me sorprendió que algunos no estuvieran su mejor momento, pero confiamos hoy en tener al equipo como originalmente lo habíamos percibido. En la historia solo un club ha remontado un 2-0 de la ida y ha sido Real España. Ojalá esta sea la segunda vez. ¿Qué lo hace soñar que se puede? Que falta un partido, que es fútbol. ¿Qué le dice el Potro al aficionado que cree y al que no cree? Que contamos con su apoyo, que todo este tipo de circunstancias son parte del fútbol y que hoy vamos a retomar esa cara que nos llevó a tener una gran temporada para poder revertir ese marcador. Es responsabilidad nuestra, por lo menos, de dejar otra imagen distinta a lo que se vio el domingo. Saldremos a remontar el partido con los mejores argumentos que siempre ha tenido Real España.