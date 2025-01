Presidente de Comisión de Disciplina responde si pueden expulsar a Diego Vazquez de Liga Nacional y dice: “Mi voto fue en contra del castigo”

“Recientemente tuvimos un careo con él, fue citado para escuchar sus argumentos y él expuso cuáles habían sido los motivos de su comportamiento y la Comisión lo valoró con el reglamento y se analizó que a Diego ya se le había hecho una advertencia por un tipo de actos de estos”, comenzó explicando.

“Sin embargo, yo quiero aclarar que mi voto fue razonado y que yo me opuse a que el castigo fuera de esta magnitud. Yo siento que en un campeonato que tiene nueve partidos por vuelta, un castigo de ocho juegos es demasiado fuerte, esa es mi opinión, pero acuérdese que nosotros somos un organismo colegiado y cada quien da su punto de vista”, afirma.

“Quiero dejarlo de manifiesto que mi postura no fue la de la resolución, y con esto no quiere decir que en la Comisión no hay uniformidad de criterios, porque ahí cada quien opina de acuerdo a la percepción de lo que está pasando, tampoco comparto el comportamiento de Diego Vazquez, pero creo que el castigo pudo haber sido más mesurado por lo corto que es el torneo, es mi opinión nada más; mi voto fue en contra de la resolución”, afirmó Bueso.