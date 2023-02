Presidente del Victoria revela cómo se dio la renovación de Alexy Vega y el equipo que estuvo cerca de llevárselo

Agregado a lo anterior, el máximo jerarca reveló que Olimpia fue el club que más cerca estuvo de quedarse con los servicios de Vega.

“Olimpia fue una negociación bastante importante, pero no se dieron las cosas, fue el equipo de Honduras que se acercó a las expectativas nuestras. Le solicitamos algunas cosas que no se dieron, no cerramos a futuro volver a negociar, somos amigos de negocios con Rafa Villeda y Osman Madrid. No cerramos la puerta de que Alexy juegue para otro equipo en Honduras o en el exterior”, precisó en Las Dueñas del Balón.

Finalmente, reveló los detalles de la renovación y lo que espera del zurdo en la continuidad con el Victoria.