Presidente del Vida asegura que no ha recibido respuesta de Kervin Arriaga y se resigna en caso de Elison Rivas

El mercado de piernas se sigue moviendo antes que concluya el cierre de pases. La directiva de Vida sigue trabajando ya que desea asegurar la llegada de Kervin Arriaga a quien ya le presentaron una oferta.

Luego que el cuerpo técnico de Marathón descartara al jugador, el club ceibeño se acercó al conjunto verde, dueño de su ficha, buscando que Kervin no se quede sin participar los últimos seis meses de su contrato.

El propio presidente del club cocoteros aseguró que solo esperan un refuerzo más. “Solo estamos esperando uno más, no hay más jugadores”.

Dejando claro el panorama sobre la oferta que se lanzó sobre Kervin Arriaga, Luis Cruz explicó el domingo que“ no nos ha contestado, ya hay un acuerdo con Marathón, pero el jugador no nos ha dicho sí”.

También dejó claro que después de hacer la propuesta y de no tener respuesta positiva del jugador. “Lo esperamos, pero si no se puede tenemos que hacerle frente con los jugadores que tenemos en el plantel”

Y agregó: “Con Marathón teníamos todo cerrado, pero aquí depende de Kervin, nosotros esperamos hasta última hora y si no se puede tenemos que jugar el campeonato con lo que tenemos”.

Sobre las pláticas que se han logrado tener explica que no ha habido un diálogo directo. “Yo no he tenido el gusto de hablar con él, con su representante Edgardo Simovic es que ha hablado, pero yo en ningún momento he hablado”.

En cuanto al reconocimiento de Juan Pablo Montes por sus 400 partidos con en su carrera deportiva dijo que “hemos pedido el favor para entregarle la camisa de reconocimiento. Cada uno de los jugadores representa mucho para la institución y Juan Pablo merece esto y ha llegado a sumar desde que llegó”.

También se refirió al posible castigo que tendrían por el uso del futbolista Elison Rivas en el partido de la primera jornada ante los Lobos de la UPNFM.

“Nunca fuimos notificados de la sanción de Elison. Yo llevo el control de mis jugadores, pero no puedo llevar el de las estadísticas de los 10 clubes”.

Y agregó: “Nosotros pedimos información y nunca fuimos notificados, jamás recibimos un informe y ahora debemos afrontar las consecuencias”.

Luis Cruz también aprovechó para adelantar que el futbolista Henry Figueroa se estaría quedando en el club a la espera de la notificación de parte de la Comisión Antidopaje de Costa Rica.

“Yo como presidente doy la cara, el tema de Henry Figueroa lo he tratado personalmente y sabíamos que es un caso especial que todo mundo lo sabe, pero el de Elison no fuimos notificados y fue un jugador que no estaba en el país. No dieron información y cuando las dan es para hacer daño, eso es lo que sucede”.

Y agrega: “Hoy tenemos que concretar con Henry que es lo que vamos a hacer, pero creemos que está todo listo”.