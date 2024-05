Presidente del Olimpia sale al paso sobre la polémica ante UPN, dardazo a los árbitros y el futuro de Pedro Troglio

Y agregó: “En este caso, perder un partido no es una cosa anormal, y es una situación del fútbol está dentro es uno de los tres resultados, saber de que todos están esperando para ver qué hace Olimpia para sacar su veneno y nos ha tocado a lo largo de tantos años a raíz de esa envidia y ese deseo de que el equipo no salga adelante”.

El jerarca merengue no ocultó su molestia respecto a los errores arbitrales que vienen aconteciendo en las últimas jornadas de Liga Nacional y realizó un llamado de atención.

“Me preocupa que se han venido muy seguido, no solo contra Olimpia, pasó en el clásico sampedrano cuando le hicieron una clara falta penal a Kennedy Rocha en el Yankel, a nosotros por ejemplo en Choluteca nos anularon un gol de Chirinos donde no sé qué pitaron, porque no hubo falta cntra el portero Alex Güity y Bengston tampoco estaba en fuera de lugar. Los errores se han dado seguido y preocupa que viniendo la etapa más decisiva del torneo los árbitros no estén pasando su mejor momento, siento que la jefatura de los árbitros comete un error en no reconocerlo y tratan de taparlos, pues en ese sentido le hacen daño a los árbitros”, disparó Villeda Ferrari.