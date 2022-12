Presidente del Olimpia confirma oferta por Alexy Vega, las altas y préstamos que tendría el león para la campaña 2023

LA CLAVE PARA LOGRAR EL ÉXITO

“El trabajo en equipo ha sido importante, cuerpo técnico, directiva y afición hemos empujado en la misma dirección y así lograr los objetivos”.

SE IMAGINÓ UN MANDATO EXITOSO

“La verdad no, son campeonatos difíciles y ante buenos rivales. Uno siempre planifica para lograrlos los títulos, pero sabe de la capacidad de los equipos rivales y no siempre se puede ganar. No espera tener tan buenos resultados seguidos como los he tenido. Hemos encontrado en el profesor Troglio una manera de encajar muy bien y eso ha sido importantísimo. Esperamos continuar y sabemos que esto no será eterno”.

VARIANTES EN EL PLANTEL

“La próxima semana nos estaremos reuniendo con el profesor, todo el cuerpo técnico, Osman (Madrid) y analizar algunas situaciones con jugadores que finalizan contrato, otros que tienen y existe la posibilidad que tengan más minuto siendo cedidos a otros equipos y jugadores que puedan llegar”.

OFERTA PARA ALEXY VEGA