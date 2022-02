¿Qué opinan los aficionados de Marathón sobre la llegada de Héctor Vargas al eterno rival Real España?

“Él es un buen entrenador, me alegra de que ahora esté con Real España. Va a generar competitividad en el equipo vecino”, comentó un señor local, quien agregó lo siguiente.

Eso sí, su salida no fue por la puerta de enfrente cuando la dirigencia del club decidió sacarlo pese a tener dos años y medio de contrato en una larga disputa legal que favoreció a la dirigencia verdolaga.

Dos aficionadas también quisieron dar su opinión sobre el tema Vargas; ellas son Marathón desde la cuna.

“Tanto que lo criticó la afición españolista cuando Vargas estaba acá... es un entrenador que nos conoce muy bien, los fortalezas y debilidades del equipo. Se va a poner bueno”, dijo la hincha verdolaga, quien comentó que la imagen de Vargas no es superior a la del uruguayo Manolo Koesseian.

“Así es el fútbol. No hay sentimientos encontrados. Siempre recordaré su temperamento. Cuando venga al Yankel, de repente no lo aplaudiré ya que no es un Manolo Koesseian, pero sí se le tiene cariño”, profundizó.

Un hombre de la tercera edad brindó su opinión sobre el entrenador argentino que ahora dirige al Real España.

“Es un señor que tiene la capacidad, ojalá no nos haga sufrir. Él hizo muy bien las cosas en Marathón, lástima la manera en cómo se fue. Uno debe respetarlo, tanto como nosotros a él, como él a nosotros”, se refirió don Óscar, un fiel seguidor.

Por último, un millenial dejó en claro que aunque Vargas ahora esté con la Máquina, el Monstruo continuará siendo superior a ellos.

“Es un buen técnico, le deseo éxitos y que le vaya bien, pero eso sí, Marathón va a seguir siendo el papá de Real España”, dijo entre risas.

“Vargas un técnico a quien la afición le agradece por todo lo que hizo, nos dio la novena. Es cierto, cometió sus errores al final, pero él dejó todo por el Marathón”, cerró.