Antes Honduras y los equipos catrachos eran referencia al menos en torneos UNCAF , ahora toda competencia en la que están los nuestros, nos genera dudas porque no hay una preparación adecuada.

Las quejas y las falencias del fútbol hondureño lo saben en todos lados y no se ataca, no hay indicios de que se mejore o, al menos, de tratar de erradicarla. Seguimos sumergidos en la mediocridad por culpa de nuestros dirigentes.

Al balompié nacional lo ha arropado la desgracia que cada vez se agudiza ante la indiferencia dirigencial que impera en la Federación Nacional de Fútbol de Honduras . Ya hasta molesto es escuchar las peroratas de los dirigentes, porque hablan y hablan y no cumplen.

El fútbol hondureño ha entrado en los últimos años en una crisis realmente alarmante que aún no inmuta a los de saco y corbata, que mientras llenan sus bolsas de dinero, no les interesa que el deporte rey en el país muera.

El no estar en Mundiales y no tener participaciones decentes de los clubes hondureños en torneos de Concacaf priva que tanto los equipos como las selecciones no tengan la inyección de buenas sumas de dinero.

¿Qué pasa con el fútbol hondureño? ¿En qué hemos estado fallando? ¿Qué se debe mejorar? Esas son las preguntas que tienen como respuesta lo que usted y yo sabemos pero que increíblemente no se soluciona.

1. Mejor preparación en las bases

Es algo que se ha mencionado hasta la saciedad. Honduras nunca ha trabajado como se debe el fútbol menor, jamás, sin embargo, somos un país que afortunadamente surte de calidad las reservas y los torneos federados por la buena materia prima que siempre se ha tenido a nivel de futbolistas. ¿Y si se trabajaran?

No obstante, el no tener una buena preparación en el génesis de las carreras deportivas de los muchachos son cosas que al final vienen a impactar en el rendimiento. No tienen una base que les permita el éxito asegurado por X o Y motivo.