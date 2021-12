Rafa Villeda es tajante al pronunciarse sobre el supuesto interés de Pedro Troglio en fichar a Matías Galvaliz

Galvaliz comentó a DIEZ que no ha establecido conversaciones de ningún tipo con el León, pero no cierra las puertas, a lo que en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces , el presidente del Olimpia , Rafael Villeda, se pronunció sobre el supuesto interés del albo.

El mandamás merengue fue claro cuando le consultaron si el entrenador Pedro Troglio le había mencionado la idea de contratar al rosarino:

“Yo no he escuchado al profe hablar de Galvaliz, me ha sorprendido la noticia. Él no está dentro de nuestros planes”.

El futbolista argentino precisó lo siguiente sobre llegar al máximo rival de su ahora exequipo: “Mirá, yo soy un jugador de fútbol profesional y cerrar puertas no puedo, porque ocupo trabajar, tengo familia, dos hijos, mis proyectos a futuro, entonces uno no le puede cerrar las puertas a nadie, pero eso no quiere decir que ya he mantenido charlas con alguien. No he hablado con nadie, respecto al ambiente futbolístico”.

- Boniek, una posibilidad real -

El presidente Villeda ratificó el interés del club de fichar al veterano Boniek García que al quedar sin contrato con el Houston Dynamo, se ha integrado a las filas del club para mantenerse en ritmo a sus 37 años.

“Boniek solicitó entrar con nosotros para seguir en forma, es un jugador de la casa y tenemos una excelente relación con él. Una vez que termine el torneo vamos a analizar con el cuerpo técnico (su fichaje). A principios de este año tuvimos conversaciones con él para ver que se incorporara porque no estaba muy seguro de que iba continuar en el Dynamo, pero le hicieron la propuesta y se quedó allá. De momento no hemos tenido ninguna conversación con él”, concluyó Rafael.