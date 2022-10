Rafa Villeda explica los resultados negativos del Olimpia, habla del liderato y sobre el Alajuelense

El presidente del Olimpia, Rafael Villeda, habló sobre la actualidad del club que dirige Pedro Troglio, que lleva tres partidos sin poder ganar en el torneo Apertura y también se ha pronunciado sobre la final de la Liga Concacaf. El máximo mandatario del club albo afirma que ha afectado mucho el hecho de estar disputando dos torneos y resalta que aún hay opciones de alcanzar el primer lugar del campeonato Apertura. “Afortunadamente nuestro rival Motagua prácticamente sacó igual que nosotros dos puntos de nueve en estos últimos partidos y por lo menos la diferencia está accesible o manejable. No hay duda que el saber que tenemos esa final (de Liga Concacaf) de por medio, de una u otra manera desenfoca lo que es el torneo nacional, muchos pueden decir que Olimpia tiene dos planteles, pero a la hora de la hora, la verdad que el hecho de estar cambiando y no lo digo por la capacidad sino por la manera en que se juegan los partidos, no es lo mismo cuando va repitiendo y repitiendo, pues las cosas van saliendo bien”, comentó Villeda en entrevista para el programa de Gol a Gol de HRN. Ver: ¿Es favorito? Olimpia llega con muchas dudas a la final ante Alajuelense; acumula tres juegos sin ganar, ni anotar El presidente de Olimpia se toma con calma los últimos resultados negativos del equipo en el torneo local. “El hecho de estar rotando lo entendemos por la importancia del torneo internacional, de una u otra manera afecta, queremos que el equipo además de ganar, juegue bien, creo que no es fácil llevar los dos torneos a la vez y con las diferentes rotaciones. El miércoles tenemos ese partido, la mente está enfocada en ese juego”, dijo. Sobre la Liga Deportiva Alajuelense, el rival del Olimpia en la final de la Liga Concacaf, Rafa Villeda destaca que están bien dirigidos.

“No es nada fácil, Alajuela tiene un buen plantel, muy bien dirigido, han tenido un buen rendimiento en el torneo internacional, por algo vamos a cerrar la final en Costa Rica, tuvieron mejores resultados y más puntos. Desde que quedaron eliminados ante Saprissa se han enfocado de lleno en esta final, va a ser un rival difícil, hay mucho respeto, pero también nosotros confiamos en la capacidad de los nuestros y sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo del torneo, desde que empezamos la pretemporada hemos pensado que la prioridad es tratar de obtener ese título internacional”, argumentó. En relación al rendimiento futbolístico del Olimpia en la Liga Nacional, Villeda no esconde que le gustaría que las cosas fueran diferentes. “No es algo que uno hace al lado, el no haber podido anotar un gol en estos últimos tres partidos, definitivamente a uno lo pone a pensar y ver que hay que tratar de reforzar, ver qué se puede hacer de cara al partido del miércoles para que los goles pueden regresar. Son tres oportunidades que hemos tenido para alcanzar el primer lugar, pero por la falta de gol no hemos podido aprovecharlas”, explicó Rafa Villeda. Y siguió: “Yo creo que después de ese partido ante Motagua la mente, tanto la mía como la del cuerpo técnico y jugadores, ha estado en este juego del miércoles. Todos estamos claros que la etapa decisiva del torneo de la Liga Nacional es más adelante, no es en este momento, pero a uno lógicamente no le gusta que el equipo no aproveche esas oportunidades de agarrar el primer lugar y desarrollar el mejor fútbol posible, pero creo que tiene mucho que ver con el hecho de estar jugando con cinco, seis y siete cambios de un partido a otro. Eso viene a afectar. Esperemos que una vez que salgamos de la Concacaf League, ojalá sea con el título en la mano, podamos afrontar de una manera diferente el torneo de la Liga Nacional”.