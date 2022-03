$!Rafael Agámez manda mensaje a Elías Nazar tras dictamen de FIFA y se refiere al duelo ante el Olimpia

“Es un caso aparte fuera de lo deportivo, ya la FIFA declaró que tiene que pagarme mi dinero , yo solo estoy reclamando algo que me gané, no le estoy pidiendo a él, solo espero que se manifieste y haga las cosas por la ley”.

Con la sanción el cuadro progreseño no podrá inscribir o traspasar futbolistas en el próximo periodo de fichajes, y de no cumplir el veredicto podría recibir un castigo más fuerte.

Además, también aprovechó para confesar que: “Yo primero hablé con él (Elías Nazar) y no me quiso pagar, por eso me fui a la FIFA, donde es otra cosas y falló a mi favor, creo que él hizo cosas malas y el que hace cosas malas tiene que responder de alguna u otra manera”.

Rafael Agámez también aprovechó el momento para referirse al compromiso que tendrán este domingo en su visita al Olimpia al estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa.

“Hicimos bien las cosas en casa y ahora vamos a robar puntos afuera. Tuvimos una semana larga para trabajar puntos específicos y espero que allá (Tegucigalpa) nos vaya de la mejor manera”.

El delantero colombiano se confesó sobre su momento en el torneo Clausura, donde no ha tenido una buena racha goleadora.

“Traía una seguidilla de partidos sin poder marcar, pero uno debe estar tranquilo que en cualquier momento puede caer y esta semana me dedique en trabajar cosas extras en mí, espero se vean los resultados”.

Agámez considera que no hay diferencias entre los niveles de los equipos hondureños. “Los niveles aquí son superiores, no hay equipos grandes ni chicos, todos son compactos, será un partido fuerte, no será fácil. Nosotros no se las vamos a poner fácil a ellos y vamos con la mentalidad de robar puntos”.