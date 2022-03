$!Ramiro Rocca alaba al Potro Gutiérrez y corta los rumores: “Hacer la cama con el plantel que tenemos es imposible”

¿Qué cambió en el Real España para levantar el mal momento en tan poco tiempo? No sé si cambió algo en general. Lo que sí es que teníamos a muchos jugadores con covid-19 y a otros convocados en la Selección, atrasamos la primera fecha porque no teníamos a todos los futbolistas y después se vino el brote. Nos pesó, nos costó el inicio, pero tuvimos que ponernos las pilas, nos reunimos y hablamos, ahora toda va por el buen camino.

¿Vas finalmente por el título de goleo en Honduras o no es algo que te ambiciona? No te voy a mentir, es lindo salir máximo goleador, pero yo resignaría a cualquier cosa por salir campeón con Real España. Después si viene lo otro, será bonito.

¿Qué sueles hablar con el entrenador? Sólo de fútbol. En Argentina fue dirigido por Carlos Bilardo y a mí me gusta mucho el tema de las tácticas. Lo vemos y lo jodemos preguntándole cosas. Dentro de la cancha, me pide hacer cosas diferentes a las que estaba acostumbrado a realizar con el Potro (como quedarse en el área y no bajar mucho). Trato de adaptarme mientras conozco su estilo.

¿Era necesario sacar al Potro? No sé, en eso no nos fijamos. Los jugadores tratamos siempre de ganar. Sí, era un momento difícil y había que tomar decisiones. ¿Era lo correcto? No lo sé, eso se lo tenés que preguntas a los directivos, nosotros intentamos dar lo mejor en la cancha.

¿Hay un ambiente distinto en el camerino comparado con el que había con el Potro? Sí, puede ser. En el fútbol cuando no se dan los resultados cambia el ambiente. En un club tan grande como Real España, el perder la final y luego caer cuatro partidos seguidos, con equipos que pelean abajo (1-4 vs Victoria, 1-2 vs Platense), no nos pudimos levantar, y después vino el clásico (0-2 vs Marathón). El ambiente estaba raro.

Aún te duele cuando hablas de la final perdida... Si, más que todo porque no jugué la final que quería, que era el juego de ida. Y estaba bien, entrenamos el viernes, todo bien, pero cuando íbamos llegando el sábado a Tegucigalpa me empezó a doler la cabeza, tomé un ibuprofeno y llegué empecé a arder en fiebre. Inicié a inyectarme y a tomar pastillas, dije “mañana me voy a levantar bien”, pero al día siguiente quise ir a desayunar y no poder ni pararme, el doctor me dijo que, si jugaba, con el calor que haría durante el juego, podría desmayarme y no iba a jugar la vuelta, por lo que decidí cuidarme, no estaba para nada. Fue feo, la pasé mal viendo el partido solo en la habitación, quería estar allí. Muy pocos saben lo que me pasó en el hotel cuando me perdí el juego, volaba de fiebre. Me golpeó mucho lo que pasó y sabía que algunos iban a hablar pelotudeces, pero como dice un técnico en Argentina: ‘Los boludos son como las hormigas, están en todos lados’.

Se comenta mucho que los jugadores le hicieron la cama al Potro para que se fuera... Eso de la cama, ‘nah’. Hacer la cama con el plantel que tenemos es imposible, hay demasiado jugador bueno. Eso es una mentira terrible, te lo puedo asegurar. De haber tenido el plantel completo no hubiera pasado lo sucedido en el arranque, nos faltaron casi 15 jugadores, sumando la final perdida, más venir de vacaciones y no estar al 100 por ciento mentalmente... pasó lo que tenía que pasar.

¿Todavía no te dejan dormir los recuerdos de la final?

Sí, de vez en cuando en la noche me acuerdo. Estuve pensando acá en mi casa el otro día que, después de perder una final, caer en cuatro juegos seguidos, que se vaya el entrenador y luego, ganar cinco partidos seguidos, habla muy bien de los compañeros que tengo, tiene un gran corazón. Lograr esa racha y ganarle a Olimpia como visitante, que no lo habíamos hecho en más de un año, habla bien.

¿Qué te ayudó a superar ese mal momento?

La verdad es que fue la afición del Real España, ellos se están ganando un lugar en mi corazón. La gente de Real España no es la hinchada de Olimpia, o de otro club que sale campeón todos los años, ellos sienten de verdad el amor por el club. Cuando perdimos la final, estaba quebrado anímicamente, pero ellos me dijeron cosas que jamás olvidaré. Son grandes, vamos a luchar por ellos.

¿Quién es tu mejor amigo en el equipo?

Me llevo bien con todos, si te nombro uno capaz quedo mal con alguno. Ya tengo un año y medio, por lo que ando jodiendo con todos. Con los más grandes son con quienes tengo mayor afinidad.

¿Cómo llegaste a Centroamérica donde ya has anotado 87 goles?

El entrenador que me llevó a Chalatenango, en El Salvador, me vio en la liga de ascenso de mi país. Él se fue y se llevó a cuatro a argentinos, siendo yo uno de ellos. Allí logré hacer un par de goles que me ayudó para ir a Guatemala, el resto es historia, me fue bien en Municipal.

Tras jugar en El Salvador y Guatemala, ¿se te hizo fácil militar en Honduras?

No, al contrario, el fútbol de Honduras es el más duro. Las cosas me venían saliendo bien, llegué acá y con ese debut (hizo doblete) ante Marathón donde ganamos luego de cuatro años, me saqué un peso que tenía ya que tenía miles de carteles encima. No sé si me imaginé que me iba ir tan bien acá, pero siempre pienso en anotar, que es lo más lindo. Me impacta haber anotado 87 goles en Centroamérica, espero llegar a los 100 con el aurinegro.

¿Qué tiene de especial Centroamérica para los argentinos ya que vienen muy seguidos?

Al argentino cuando nace le tiran una pelota. El argentino tiene algo de nacimiento, el fútbol lo tiene en la sangre, en mi país no se habla de otra cosa que no sea de eso, por eso hay tantas personas capacitadas. Antes de venir a Honduras conocía a los equipos cuando jugaba la Liga de Concacaf, del país no sabía mucho, aunque siempre supe que las playas eran lindas. Cuando tuve la posibilidad de venir, ya conocía al Real España.

¿Tras tu buen momento con Real España han llegado ofertas?

Sí, algunas tuve, pero no le di mucha bola, después de perder la final sólo quería irme a Argentina a vacacionar y regresar a Honduras. Vinieron un par de ofertas, pero nada concretas, no le di interés porque me quiero quedar acá para sacarme la espina. Cuando estaba en Guatemala tuve unos llamados de Costa Rica, pero quedó en la nada. - “¿Saprissa?” (se le consultó)- Un caballero no tiene memoria dicen...