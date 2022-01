$!Ramiro Rocca gana el premio DIEZ al mejor extranjero: “Nunca me imaginé esto cuando pienso en los potreros donde jugaba”

“Desde que nací mi papá me tiró la pelota y pasaba todos los días con ella, en todos los potreros y campitos. De tanto estar con el balón uno se enamora. Tuve que pelear por mis sueños, nadie me regaló nada, todo lo que ha ganado ha sido a puro sudor, esto se lo dedico a todos los que estuvieron conmigo. A mi papá, hermano, primo, tio, y a mis compañeros”.

“He ganado campeonatos de goleos, pero es primer premio individual. Le agradezco a toda la gente que me votó, tener un reconocimiento después de tanto esfuerzo, estar fuera de mi país y lejos de mi familia, es lindo y espero disfrutarlo. Van a ser sensaciones muy lindas cuando llegue a mi casa y vea el trofeo. Sin compañeros no lo hubiera logrado”.

“Las cosas van saliendo como uno trabaja y se esfuerza, esto es gracias a ello y de los compañeros que me han tocado. Nunca me imaginé ganar esto cuando me pongo a pensar en esos potreros donde jugaba de pequeño... eso es lo que me mantiene en la tierra”.

Le ganaste el premio a dos de tus compatriotas y un amigo-compañero.

“Son grandes jugadores, por eso es un orgullo ganar este premio. Con Omar (Rosas, compañero en Real España) tratamos de ayudar al equipo que es lo primordial, somos buenos amigos. Uno sueña con hacer las cosas bien, y desde que llegué las cosas nos han salido de la mejor manera. Nos quedó la espina de la final que perdimos, pero estuvimos en la fiesta grande donde siempre debe estar Real España”.

¿Aún repercute esa final en la actualidad del equipo? Han arrancado el torneo Clausura con dos derrotas seguidas.

“Fueron días tristes tras la final que debes estar en ‘duelo’. Me dolió mucho no jugar la primera final, la pasé muy mal solo en el hotel cuando mis compañeros estaban jugando, pero ya quedó atrás. Arrancamos el año no de la mejor manera, pero esto recién empieza, falta mucho. Estuvimos a un paso del título y ahora estamos mal, hay que estar preparado siempre. Las bajas nos han afectado mucho, fueron diez días que solamente tuvimos de descanso después de la final, no es excusa tampoco y no es para alarma. Vamos a levantar esto, tenemos una semana más para ponernos bien porque tenemos con qué. Hay que levantar cabeza, Real España es un club que te obliga a ganar siempre. Tenemos mucha gente a la que no podemos defraudar”.

¿Estás en tu mejor momento en tu carrera a tus 33 años?

“No sé si la mejor, pero me siento muy bien, espero seguir así. Veremos a un Rocca mejor este 2022, pero siempre lo grupal por delante”.

El fútbol hondureño se te dio fácil...

“Ja, ja, ja. No me fue fácil, el fútbol hondureño no es fácil, es dinámico, físico y fuerte, lo que sí me encontré fue con un gran equipo, cuerpo técnico y dirigentes que me ayudó. Esto requiere de muchas cosas.

¿Qué significa Honduras para ti?

“Me siento en casa en Honduras, muy cómodo, espero estar mucho más tiempo. Conozco a la ciudad a la perfección, la gente me ha tratado con mucho cariño y espero respetarlos. Trato siempre de estar en mi casa, descansar, hace mucho calor en San Pedro Sula así que trato de estar hidratado. Suelo tomar mates y ver partidos, analizar a los rivales y nuestros partidos para así ser autocrítico para mejorar.”.

¿Tienes algún rival favorito para enfrentar?

No. A mí me importa ganar.

¿Tu momento favorito en Real España?

“Me quedó con mi debut ante Marathón (27 de febrero del 2021). Mis dos primeros goles con el equipo, en un clásico. Arrancamos bien y aquí estamos ahora”.