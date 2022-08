Ramiro Rocca tras derrota del Real España en Tocoa: “Tres rojas y un penal que no fue. ¿Qué raro todo, no?”

Tras el final del juego, el atacante argentino Ramiro Rocca, quien no ha sido parte en este inicio del Apertura 2022 tras ser sancionado con cuatro partidos por su gesto obsceno en la final del campeonato anterior, no se contuvo y lanzó un fuerte mensaje por el trabajo arbitral del central Luis Mejía.

“Mamita querida. Los protagonistas son los jugadores; tres rojas y un penal que no fue. ¿Qué raro todo, no? Y expulsados que no sé, así estamos”, fue el mensaje de Rocca en su cuenta oficial de Twitter.

Inmediatamente dicha publicación una serie de comentarios en las redes sociales.

La Máquina del Real España sufrió su primera caída en lo que va de este torneo y el domingo se estará enfrentando al Victoria en condición de local.