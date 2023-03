Raúl Cáceres lanza fuerte acusación previo al duelo ante el Honduras Progreso: “Hay una persecución contra el Vida”

”La Cosa no está nada bien como uno quisiera, pero es una realidad como equipo y liga. Hay un grado de responsabilidad, pero no va acompañado con resultados”.

El Vida no la está pasando nada bien en el presente torneo Clausura y ahora deberá iniciar la segunda vuelta con mucha intensidad para entrar en la pelea por la fiesta grande.

El técnico considera que hay una situación no correcta en contra de sus dirigidos. “no sé cuál es la intención de ventilar eso, como se viajó, hay una persecución con el Vida, aquí hay 10 clubes de la Liga Nacional, pero la noticia siempre es el Vida, me llama la atención que se puntualice solo en lo que pase en el Vida”.

“No quisiera tocar el tema, se hizo una gestión, el viaje se ha hecho vía terrestre y los jugadores pidieron viajar vía aérea y se aceptó. Ellos complementaron el pago, no es que lo dieron todo”.

Uno de los aspectos que no le ha agrados a Cáceres, son las críticas por haber viaja vía aérea en la jornada anterior, donde cayeron derrotados ante la UPNFM.

Ante las consultas de los medios de la ciudad de La Ceiba, Raúl Cáceres fue muy directo en explicar: “se complementó el viaje, no es que se pagó todo. Es algo bueno lo que se dio, pero de lo bueno se busca lo malo, además, son 10 horas de acá hasta Choluteca, la finalidad no era hacerle un mal al jugador en la parte económica, así que lamento que una situación buena se direccione a otro lado, así que hago una aclaración, que no fue un costo de los jugadores, fue un valor parcial”.

El Vida tiene un duelo muy complicado este miércoles a partir de las 7:15 de la noches en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso.