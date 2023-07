¿Cuentan con Alfredo Mejía? Palomo Rodríguez habla de fichajes para Real España y el reemplazo de Buba López

Sobre los pocos fichajes (2) comparado a otros equipos de la Liga Nacional, el técnico uruguayo pide no comparar la economía del club aurinegro con la de otros y afirma que está conforme con el plantel que tiene pese a sus limitaciones financieras.

Palomo habló sobre los fichajes que el Real España podría tener, pues ya tienen al portero con el que reemplazarían a Luis “Buba” López, quien sigue sin renovar y entrenar con el equipo.

El lateral izquierdo Arnaldo Urbina también podría quedarse tras realizar toda la pretemporada con La Máquina, aunque Rodríguez maneja otra opción ya para ese puesto. El charrúa quiere tener a dos jugadores por posición para encarar los dos campeonatos.

- LA CONFERENCIA -

Conclusiones de la derrota ante Real Estelí en el debut de pretemporada

Vi el partido un par de veces. No necesito mucho ver vídeos para hacer un análisis de los partidos, en la macro me queda casi siempre. Fue un amistoso del que sacamos muchas cosas positivas, el objetivo era afinar en la parte física y se cumplió contra un rival que viene de tener mucho rodaje. Me gustó la actitud de compañerismo y surgieron algunos contratiempos que qué bueno que pasaron ahora.