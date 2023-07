Luis Cruz, presidente del Vida, confirma que Luis Palma saldrá del Aris y habla de quién debe ser el técnico de la Selección de Honduras

“Luis es un tipo especial, en competición siempre está metido, pero por ahí no estuve en la fiesta ni estuve presente para asegurar o desmentir una acusación, yo le he preguntado y me dice que no. Sé que Luis es un gran jugador y un gran profesional, veremos si en un nuevo proyecto Luis es convocado, si nos puede traer esos grandes goles que hace”, comentó.

También se le consultó sobre el futuro de la Selección Nacional. Luis no quiso mojarse con la salida de Diego Vázquez. “No me compete decir si es la mejor (decisión) o no es la más indicada, pero espero que tomen la mejor decisión y que el entrenador que traigan sea por el bien de la Selección hondureña, llevamos tiempo sufriendo por no poder clasificar al Mundial”, dijo.

“Tienen que haber cambios, pero este es un tema que le compete a todos los hondureños y no a mí como Luis Cruz, queremos lo mejor para la Selección, esperar los cambios”, continuó.

Pedro Troglio, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda son algunos nombres que suenan en la Selección de Honduras y esto dijo Luis Cruz sobre quién debe tomar el cargo.

“Como siempre lo he dicho, el entrenador que venga esperamos que tenga la capacidad, un técnico de jerarquía que nos lleve por ese camino correcto que todos deseamos, hemos sufrido en la última eliminatoria, una de las peores en la historia del fútbol hondureño, esperemos que el que venga haga las cosas de la mejor manera”, afirmó.

”Hay muchos con capacidad, por ahí exjugadores que se han preparado, que tienen su título de entrenador, pero por ahí yo no soy quien toma las decisiones, de quién viene o no. Me mencionaste que el profe Troglio es una de las opciones para el cargo, con Olimpia ha hecho las cosas muy bien. Igual el profesor Juan Carlos Osorio es un grandísimo entrenador, el profe Rueda cuando estuvo en Honduras hizo las cosas de la mejor manera, sabemos de su trayectoria, en la última eliminatoria no le fue bien con Colombia, pero sabemos de su capacidad. El que venga esperamos que haga las cosas para el bien de Honduras”, concluyó.