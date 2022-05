Comisionado de la Policía adelanta cómo trabajarán la seguridad para el Real España-Marathón: ¿El estadio Olímpico o Morazán?

Osavas adelanta que no les temblará el pulso para enfrentar a los revoltosos. Pide a las barras que respeten sus acuerdos y aseguró que habrá mayor presencia policial.

Consultado sobre qué pasará con los barristas que incumplen el papel firmado, fue tajante. “En ese sentido, mire, los primeros que deben de respetar el acuerdo son ellos mismos. Si dicen que no van a llegar es que no van a llegar y la Policía si detecta que ha entrado gente que son parte de la barra contraria, va a tomar cartas en el asunto específicamente con ellos porque se están poniendo en riesgo su integridad porque ha sido una constante este tema de la violencia y no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana”.

Y ahondó. “Aparte que se ponen en riesgo, también nosotros nos ponemos en peligro por protegerlos. En ese partido donde hubo conflicto, varios de nuestros compañeros salieron lesionados buscando proteger a las personas que no debieron estar ahí y que ya habían firmado un acuerdo previo. En este sentido nosotros vamos a ser estrictos y no le vamos a permtitir a las personas que vayan a hacer un acto de provocación que vaya a desencadenar una cuestión de violencia”.

Luiz Osavas adelantó que el número de efectivos de la Policía Nacional será más para estos juegos. “Por supuesto que vamos a tener mayor presencia policial y vamos a hacer uso de otros mecanismos que sea necesario utilizar para poder contrarrestar la violencia, nosotros lo vamos a implementar”.