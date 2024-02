EN VIVO: Marathón se queda con 10 hombres; Real España azota al monstruo buscando el primer gol del derbi

34’ Félix Crisanto le gana la batalla a Flores, manda un centro y Perelló a una mano salva abajo la que parecía una jugada de gol. Marathón no se amilana.

“Llega Marathón como favorito porque los números lo indican porque lo viene haciendo de buena forma. Es favorito porque hace bien las cosas, pero hay partidos en los que no puedes poner supremacía y hay que tenerla en tres términos: dominio de balón, dominio de terreno y dominio de juego, si no tienes dos de esos, no puedes ganar el juego. Nuestra obligación es ganar siempre”, dijo el técnico aurinegro Miguel Falero.