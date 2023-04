Salió del retiro para ayudar a Real Sociedad: “Ya estaba retirado y volví al fútbol por Rony Martínez, me dijo que viniera al equipo y acá estamos”

“En realidad yo ya estaba retirado y volví al fútbol por Rony Martínez. Él me dijo que viniera al equipo, que todavía tenía mucho para aportar, me lo encontré jugando en La Talacha (burocráticos en Estados Unidos) y él miró que sigo teniendo condiciones”, reveló el exdefensor de Motagua , Real España y Platense .

”El último torneo lo jugué con Platense y decidí retirarme. Luego Rony habló con el presidente, llegamos a un acuerdo económico y aquí estamos. Tengo amigos aquí y me hablaron que el equipo es cabal en sus pagos. Yo me esfuerzo aquí, porque no quiero manchar mi currículum con un descenso. Aparte de Motagua y Real España, solo aquí me han pagado al día mi salario”, explicó Oseguera.

El zaguero militó en Motagua por tres años (2012-15), pero con la llegada de Diego Vázquez al banquillo no pudo tener los minutos deseados.

“En realidad él tuvo sus motivos para no contar conmigo, solo que el equipo estaba haciendo las cosas bien y decidieron tomar esa decisión. Uno es trabajador y solo queda aceptar lo que deciden”, recuerda.