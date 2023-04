Platense lanza dura advertencia a Fenafuth: “Mientras no haya resolución, vamos a solicitar que no se inicie el Apertura 2023”

Tras no llegar a un trato, Platense solicitará al TAS , que no inicie el torneo Apertura 2023 mientras no haya un veredicto final sobre la demanda. Esto no cayó bien en la Fenafuth, que llegó con tres abogados al careo, según indicó el periodista Américo Navarrete.

“Para nosotros, de ganar este caso van a quedar al descubierto las personas que manejan el fútbol, van a ser expuestos como ineptos, malintencionados, negligentes. Ahí va a corresponder a su jefe, al presidente de la Liga Nacional, el presidente Fenafuth si quieren seguir contando con este tipo de empleados. Personalmente te lo digo, un empleado que me cueste una fuerte suma económica, quedar señalado internacionalmente, no lo pensaría dos veces para sacarlo”, inició contando el máximo mandamás selacio al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

“Que privilegio para nosotros sentar un precedente para el fútbol hondureño. No me enorgullece mucho la parte de exponer nuestro fútbol. Pero buscábamos justicia, por ahí se dio a conocer que Platense va a solicitar a la federación que no se dé el inicio del próximo torneo si no se tiene resolución de este caso. Entonces, le puedo decir que me entristecería mucho ver el calendario de la Liga Nacional afectado porque unos dirigentes no hicieron su trabajo. Por una parte me siento orgulloso de representar a Platense como el primer campeón y una institución seria para que sea tomado en serio, porque todos pensaron que Platense se iba a quedar de brazos cruzados”

Andrade añade: “Ojalá que esto sea el punto de inflexión para corregir muchísimos errores de nuestro fútbol. Yo te puedo decir que me gustaría no solo dentro de fútbol, de calendarios, de Liga Nacional, sino también a nivel de Selección que no sean los mismos de siempre que pongan a un técnico que solo vaya a llamar jugadores de uno o dos equipos, estas son las consecuencias que están pasando, me da un alivio pensar que ahora son seis selecciones que van al Mundial, posiblemente con seis logremos clasificar”.

Asimismo, reveló que su apoderado legal, de origen argentino, reveló que la audiencia fue favorable por las pruebas presentadas de la demanda.

“Básicamente el abogado me dio a conocer lo siguiente: que la audiencia se dictaminó por nuestra parte porque el punto de nuestra demanda era el dictamen de la Comisión de Apelaciones, donde nos daban la razón, donde notificaban de castigos al secretario de la Liga Nacional, los encargados de Comisión de Disciplina, pero al final decían que Platense tenían la razón. Entonces, nuestro abogado me dice que toda nuestra defensa fue basado en esto y en demostrar por qué no estaba prescrito este caso”, dijo Andrade.