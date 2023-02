Platense pone en jaque a Fenafuth y pagan al TAS para conocer el dictamen final; piden regresar a Liga Nacional e indemnización

Platense no baja los brazos, quiere hacer prevalecer la ley y que su histórico escudo e historia no sea pisoteado, como en Honduras lo han hecho. A los escualos nadie los para.

“La FIFA nombró un árbitro, que es un juez, entonces para que el caso siga tenemos que pagar 20 mil francos suizos entre Platense y Fenafuth, pero de Fenafuth llamaron a Rommel Andrade diciéndole que no van a pagar porque no tienen dinero, eso argumentaron ellos”, explicó a DIEZ el presidente deportivo, Wilson Williams.

Platense ha confirmado que a pesar que la Fenafuth afirmó no tener dinero para continuar con el proceso, ya que tenían que pagar cada uno 10 mil francos suizos para darle continuidad al caso, el mismo seguirá y han ido hasta las últimas instancias.

La institución porteña no ha quedado sola, sigue la lucha ya que consideran que fueron descendidos de forma injusta y continúan peleando para que la ley les favorezca y así sean devueltos a Liga Nacional. Han acudido al TAS , el árbitro supremo del deporte para que la justicia fluya.

Sin embargo, el Platense ha puesto en jaque a la Fenafuth puesto que el club selacio ha decidido seguir avante con el caso y pagar ellos el total del dinero.

“Nosotros tuvimos una reunión el domingo y vamos a pagar los 20 mil francos suizos para que continúe el proceso, Fenafuth pensó que no ibamos a seguir. Ya está el juez y él va a ver las pruebas, mirará y estudiará el caso y dictaminará”, adujo el dirigente porteño.

Eso sí, la entidad hondureña no sabe fecha exacta de cuándo estará el dictamen, por lo pronto, tendrán que pagar para que de ahí el caso tenga juez asignado en el TAS y este defina por completo el litigio que ya cumplirá dos años.

“No sabemos cuándo estará la resolución final pero nosotros y Fenafuth tenemos hasta el 24 de febrero para pagar pero como en Fenafuth nos dijeron a nosotros que no van a pagar entonces habrá un retraso de diez días”, continuó explicando.

El club no efectuará el pago de un solo, primero cancelarán su parte, que son 10 mil francos suizos y el TAS mandará una nota a Fenafuth, misma que ellos contestarán aduciendo que no seguirán en el caso y ahí la el TAS le notificará a Platense y ellos cancelarán la otra parte, todo eso después del 24 cuando la el TAS mire que Fenafuth no pagó.