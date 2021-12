Real Sociedad confirma la continuidad del italiano Mario Petrone; ya están los primeros fichajes

Real Sociedad es uno de los serios candidatos a pelear por el no descenso en la Liga Nacional de Honduras y es por eso que el club aceitero no ha perdido tiempo en su planificación para el Clausura-2022.

Los del Bajo Aguán ya tienen definido en un 70% su plantel para hacerle frente al campeonato y ante eso, el director deportivo italiano de la institución, Gianluca Arnuzzo, habla acerca de la actualidad del equipo.

Arnuzzo habla de fichajes sudamericanos y que de los extranjeros, el cubano Maykel Reyes, el defensor colombiano Breyner Bonilla y el mediocampista colombiano Mateo Cardona, quedaron fuera del Real Sociedad.

El caso del portero también de origen cubano, Nelson Johnston Barrientos, lo están estudiando, pero independientemente de eso, la Real Sociedad busca otro guardameta y están interesados en Harold Fonseca y sino, activarán pláticas con Marlon Licona.

'Estamos cambiando los cuatro extranjeros por completo, a falta que se defina lo de Johnson, y estamos trabajando para fichar a algunos hondureños que todavía están en la competición, el caso de Jeffri Flores del Vida, vamos a cerrar a dos jugadores ecuatorianos y un panameño', confirmó.

Abel Casquete debutó como profesional con el River Plate en el 2015 en un juego ante Atlético Rafaela.

'El delantero pañameño se llama Joseph Cox, estuvo en Envigado, tenemos un acuerdo con Abel Casquete que es un extremo ecuatoriano que jugó en el River Plate de Argentina y este año en Guayaquil City de la primera de Ecuador, los cerré yo, a los hondureños los están manejando el presidente', dijoa DIEZ.

'El tercero es Michael Chalá, un mediocampista ex Olmedo y América de Quito en la primera de Ecuador. Vienen cuatro nuevos, faltaría definir el último cupo', exteriorizó.

Sobre las salidas del Real Sociedad, manifestó. 'Las bajas las estamos manejando porque nosotros dimos de baja a 16 jugadores pero muchos tienen contrato y lo tienen que definir con el presidente, no podría darte nombres oficiales porque no encontramos acuerdo para rescindir el contrato, entonces te daría una baja no oficial. Los extranjeros saldrán'.

Para concluir, el europeo adujo que la base del equipo se quedará. 'Rony Martínez se queda con nosotros, Franco Güity se queda, la idea aunque no tenga contrato renovado es que José Tobías continúe en el equipo, Yeer Gutiérrez, Sonny Fernández, Ricky Zapata y Urmeneta se quedan, toda la base importante del equipo continua'.

'El entrenador Mario Petrone ya está en Honduras y nosotros comenzamos pretemporada ya el lunes', cerró mencionando el director deportivo italiano de los rojos de Tocoa, Gianluca Arnuzzo.