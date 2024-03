La regla rigurosa de Reynaldo Tilguath en Génesis; si los futbolistas no cumplen, no juegan

Lo que sí es cierto es que Tilguath es un DT muy exigente con sus jugadores, tanto que tiene sus reglas.

Gerson Argueta, portero del Génesis de Comayagua, ha revelado una de las rigurosas reglas de Tilguath, misma que si no se cumple, no juegan.

En un momento se pensó que Gerson Argueta y Tilguath habían tenido un encontronazo y que por ello Denovan Torres era el portero titular del equipo, pero Gerson aclaró todo.

“Para dejarlo claro, el profe habló conmigo, en primer lugar no fue por ninguna malcriadeza, estaba en sobrepeso, él tomó la decisión y me dijo que si no bajaba de peso no iría de convocado. Fue difícil, pero tocó hacer el esfuerzo, sabíamos que podía hacerlo”, comentó en entrevista a TVC.