Rubilio Castillo, delantero de Motagua, y su mensaje en redes sociales para los que ponen en duda si está al 100%

“Me encuentro al 100%, entreno y me esfuerzo todos los días para poder dar lo mejor de mí, nadie tiene potestad en poder decir si yo estoy al 100% o no, vamos al frente todos por el mismo objetivo”, comunicó el atacante azul.

“Se me trató de desleal, pero a mi me gusta ir de frente y sabía que mi momento llegaría. Yo tenía una pequeña molestia que no me imposibilitaba seguir jugando, incluso yo acudí a jugar a China así, jugué la Copa Oro, no tengo dificultad para hacer los trabajos”, dijo en aquel entonces.

El delantero de Motagua trabaja a tope para ganarse un puesto de titular, donde por ahora Agustín Auzmendi sigue siendo el “9” intocable para Diego Vázquez.