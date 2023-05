Elencoff, presidente de Real Sociedad, advierte al Honduras Progreso: “Tenemos la convicción que salvaremos la categoría”

“En alguna medida contentos porque Dios nos dio esta oportunidad de poder tener la chance de jugar dos partidos para seguir luchando por la categoría y lo que toca es trabajar y planificar estos dos juegos, primero Dios lograr la permanencia que tanto deseamos ambos equipos”, comenzó diciendo a los medios deportivos.

Agregó: “Es duro porque Real Sociedad y Honduras Progreso hemos sido clubes amigos, tengo una estrecha relación con el presidente de Honduras Progreso y vernos en esta situación no es fácil, pienso que las autoridades de la federación que muchos clubes sufrieron un golpe fuertísimo después de la pandemia. Creo que era el momento de potenciarlos y dar ese paso para tener 12 equipos en nuestra liga, es lamentable que eso se apueste hasta 2026. Esperamos que prevalezca el juego limpio y se quede el que haga mejor las cosas”.

Puedes ver: La dura reacción de Rony Martínez y el motivo por el que no pateó el penal que tiene complicado a Real Sociedad con el descenso

Consultado por los medios, Elencoff dejó entre líneas que cerrar de visita no es ventaja para el Honduras Progreso. Además, se sintió tranquilo y menciona que su equipo puede salvar la categoría.

“Primero me comentaron que cerrábamos en casa. Ahora me dicen que cerramos en El Progreso. Vamos a revisar las bases, a ver qué dice. Esto no importa dónde se juegue o dónde se cierre el último partido porque para poder lograr esta categoría hay que ganar la serie. Tenemos la plena convicción que primero Dios vamos a podemos salvar la categoría”, soltó Ricardo Elencoff.

Finalmente, dejó un claro mensaje a la Liga Nacional, de quien espera que haga una buena labor en los dos partidos por la permanencia contra los “arroceros”.