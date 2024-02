Roberto Moreira confirma que ya hizo los trámites para obtener la nacionalidad hondureña: ¿Se mira en la Selección?

Otro que ya se siente como en casa es el paraguayo, Roberto Moreira, delantero del Génesis de Comayagua.

El sudamericano llegó a Honduras allá por el 2018 para unirse al Motagua, donde vivió sus mejores momentos. Hoy es el líder en ataque del conjunto de Comayagua.

Ver: Sorpresa en la Selección de Honduras: Bernardo Redín, asistente de Reinaldo Rueda, deja a la Bicolor

Roberto Moreira confirmó que ha hecho todos los trámites para obtener la nacionalidad hondureña.

“Llevo casi seis años, la verdad ya presenté todos los papeles, todavía no me sale la documentación, recién hablé con el presidente de Génesis que me eche una mano. Tengo una reunión para ver ese tema para poder liberar ese trámite, es bastante difícil”, contó Moreira en entrevista a TVC.

Roberto Moreira, con 36 años de edad, no está pensando nacionalizarse para ser tomado en la Selección de Honduras; su objetivo es otro.