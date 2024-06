Said Martínez sale al paso tras la polémica jugada en el Brasil vs Estados Unidos: “El protocolo me lo permite”

Martínez amonestó al jugador de Estados Unidos, Chris Richards, luego que este frenara a Rodrygo y lo amonestó con tarjeta amarilla.

El VAR mandó a llamar al catracho y este decide echar para atrás la jugada, sin la falta que ya había marcado.

Tras las críticas recibidas en por la cadena televisora que transmitió el encuentro y en las redes sociales, Said Martínez salió al paso para aclarar lo sucedido.

“El VAR me llama por una posible tarjeta roja, pero cuando estoy en la pantalla me dicen que no es falta, por ende se cancela la falta y por ende la tarjeta y se reanuda con balón a tierra”, explicó Said a Diez.