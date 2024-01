Said Martínez responde a Diego Vázquez sobre la “jugada de NBA” de Arboleda en la final Olimpia - Motagua

Said Martínez ha echado más picante a su decisión de no pitar un penal a favor de Motagua en la final del Apertura 2023 de la Liga Nacional ante Olimpia .

Ante estas palabras, Said Martínez recordó la jugada y sostiene que su decisión fue la correcta. Durante su respuesta afirmó que su postura es bajo al reglamento.

El árbitro central mandó una respuesta a Diego Vázquez que tildó la jugada como de “NBA ”: “De la final no hablé, pero para describirte emocionalmente, viendo esa jugada de NBA (mano de Yustin Arboleda) que es increíble que no la hayan pitado. Era prácticamente el 2-0, solo le faltó picarla y tirarla al aro”, declaró el DT de Motagua .

“Hay cosas en esta vida que no son importantes, no podemos juzgar desde nuestra óptica, hay que empaparse de los cambios en las reglas, de cómo juzgar la mano, hay que empaparse más porque las reglas van cambiando“, dijo Said Martínez en una entrevista con Tigo Sports.

Martínez aseguró que es muy importante estar al tanto de los cambios y actualizaciones en las reglas del juego: “Si vamos a verter un comentario debo estar empapado de lo que está pasando en realidad”.