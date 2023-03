Salomón Nazar les recuerda que “en Marathón hace cuatro años no se gana nada” y que “esto no es un super equipo”

A Salomón Nazar no le sacan prisa. El profesor confía en el trabajo que está haciendo al frente del Marathón y por ende no se ofusca por las críticas de la afición y las últimas reacciones del presidente del club, Orinson Amaya.

“Platiqué con los muchachos, se han esforzado en cada entrenamiento y en cada partido y a veces las cosas no resultan. Salvo en el juego contra Potros que el equipo no reaccionó de buena manera, el resto sí lo hemos hecho, ha habido sacrificio”, resaltó.

Ante eso, Salomón Nazar ha reaccionado de forma calmada y respetuosa ha recordado que en el monstruo verde hay cuatro años que no se gana nada.

El jerarca de los verdolagas dijo en las últimas horas que el Marathón es un equipo grande y que no están para esperar resultados, claramente en una acción de presión a sus jugadores y al mismo cuerpo técnico.

Luego dice. “Estas cosas a veces lleva un poco de tiempo, es un nuevo equipo, un nuevo entrenador, a veces tiene fortuna arrancar bien pero a veces cuesta más de lo normal y esto nos está ocurriendo”.

Consultado sobre el duelo contra los albos, donde estarán pensando más en el duelo contra Atlas por Concacaf que en ellos, aseguró que: “Olimpia no tiene suplentes, tienen los mejores jugadores del país, indudablemente, los ha acaparado todos, tienen un buen plantel pero ese no es pretexto para confiarse, así que vamos a jugar independientemente que tenga partidos contra el Atlas; tienen jugadores de primer nivel”.

Pide paciencia a la afición y directiva

Acerca de la presión que ejerce la afición y el mismo Orinson Amaya, adujo. “Siempre hay presión, a cualquier equipo que uno vaya el técnico depende mucho de los resultados, pero sabemos en lo que estamos y a qué venimos y en función de eso estamos trabajando”

“El equipo ha estado mal desde hace cuatro años y hemos estado tratando de cambiar esa versión, eso ha pasado con Marathón, pero a veces cuesta y requiere un poco de tiempo”, dice.

“Entiendo que los equipos grandes siempre aspiran a ganar los campeonatos, pero en Marathón hace cuatro años no se gana nada. Hemos traído jugadores y algunos tal vez no están en su mejor momento, pero se va a sacar el equipo adelante, no tengo dudas”, afirmó.