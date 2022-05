Confirmado: Salomón Nazar no es más entrenador del Victoria tras caer en el repechaje del Clausura 2022 ante Marathón

Salomón Nazar no es más entrenador del Victoria de La Ceiba. El propio DT confirmó que se va del equipo Jaibo tras caer eliminado en el repechaje del Clausura 2022 de la Liga Nacional ante Marathón.

“De plano no, ya lo habíamos anunciado previamente y vamos a ver qué pasa más adelante. ‘¿Es una decisión tomada?’, “Sí, me voy conforme con los muchachos, nos demostraron mucho profesionalismo, fue un grupo extraordinario el que nos tocó dirigir y orgulloso del equipo. No he platicado con la directiva, pero esto es una decisión personal”, dijo Nazar en unas declaraciones para el periodista Óscar Flores.

Salomón Nazar llegó al Victoria en la jornada ocho del Apertura 2021 y logró sacar al equipo de la zona de descenso. Desde su arribo el equipo solo supo pelear en la zona alta con los clubes denominados grandes.

EN CONFERENCIA DE PRENSA

¿Fue su último partido?

“Sí, lo lamento por el grupo, pero era una decisión ya tomada y creo que es lo mejor”.