Mario Moncada desvela que ha recibido amenazas: “Acá no habrá chantaje, ni temor, ya me han dicho que soy hombre muerto”

“Esto es de conciencia social, se juega mañana en el estadio Nacional, como también se puede jugar el miércoles, pero previo al partido de ese día vamos a ponernos de acuerdo en esa mesa de Liga Nacional, representantes de Fundefut (Olimpia y Motagua) y Condepor. Y se los adelanto, me van a pagar la parte que corresponde de palcos y si no pagan no se juega”, aseguró Moncada.

El Comisionado Nacional del Deporte en Honduras fue directo al grano y aseguró que si estos equipos no pagan la dueda que tienen (825 mil lempiras Motagua y 750 mil Olimpia) no volverán a jugar en el recinto capitalino.

“Viene lo que muchos soñamos por mucho tiempo, la transformación del estadio Nacional, tenemos ya en nuestro poder aprobado por la presidenta Xiomara Castro y ejecutado por la ministra de finanzas (Rixi Moncada) 400 millones de lempiras, de ese dinero 320 millones serán devueltos en obras porque son impuestos de ustedes. Vamos por la construcción del segundo complejo deportivo en Comayagüela, en Ceiba, pero sobre todo vamos por la transformación del estadio Nacional José de La Paz Herrera”, comentó.

Mario fue tajante con Olimpia, Motagua y la Fenafuth, si no se llega a un acuerdo en la reunión que tendrá con la Liga Nacional la próxima semana, inicia con el proyecto de transformación de estadio y no habrá marcha atrás.

“Hoy me comuniqué con las dos primeras empresas que van a participar en la instalación de la grama hibrida en el inmueble, estoy esperando ofertas y quien presente la mejor con ese nos quedamos. Si no llegamos a un acuerdo con Olimpia y Motagua, y tampoco con la Fenafuth con el torneo Sub-20 que se viene, iniciamos mañana con la transformación del estadio”, afirmó.

¿Recibió amenazas por este conflicto?

“El presupuesto está, la voluntad también y solo tenemos que ejecutarlo. Acá no habrá chantaje, ni temor con lo que digan y las amenazas que a diario tengo en el teléfono, me acaban de amenazar por Facebook que soy “hombre muerto”, yo no tengo temor, eso no va conmigo. Estas luchas son bien fuertes y por mi posición es que me quieren intimidar, pero esto sigue y vamos a refundar la patria por medio del deporte. Ustedes serán testigos de ella”, contó.