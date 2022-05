Presidente de la Liga Nacional adelanta cuándo y dónde se jugaría el Motagua vs Vida si no hay arreglo con Conapid

Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional de Honduras, ha tomado con sorpresa el anuncio realizado por el Comisionado Nacioanal del Deporte, el exárbitro de fútbol Mario Moncada, quien públicamente informó que el partido de repechaje entre Motagua y Vida no se disputará en el estadio Nacional.

La decisión de Conapid de no prestar su instalación deportiva al conjunto azul es debido a que reclama una vieja deuda de hace dos años que supuestamente la dirigencia de las águilas no ha cancelado y pese a enviar, según él, cuatro notificaciones al club, no respondieron ninguna y tomó la radical decisión.

Esto representa un grave problema para la Liga Nacional y Wilfredo Guzmán, en comunicación con DIEZ, asegura que están intentando mediar con Moncada para lograr que el partido se realice este domingo a las 5:00 PM como esta programado.

“La idea es que el torneo no sufra ningún tipo de atrasos. Estoy trabajando, haciendo gestiones para ver si llegamos a un arreglo con ese tema de las deudas porque esto debe tener una explicación”, expresó inicialmente Guzmán.