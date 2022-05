¿Interino o DT permanente para el resto de 2022? Nuevos miembros de la Comisión de Selecciones dan sus propuestas para el futuro de Honduras

Rolin ahondó en que hay que “pactar microciclos de lunes a miércoles ya que no podemos hacer convocatorias solo previo a una competencia. De esa manera, formas la base para cuando no estén los legionarios, y habrá un trabajo avanzado que no se ha hecho en los últimos periodos”.

Peña cree que se debe hacer “una apertura para la discusión, para los criterios que uno pueda emitir y al final se tome la decisión que más ayude al fútbol. Lo primero es ver cómo se manejan las selecciones nacionales. Las diferentes federaciones tienen un organigrama donde no está solo el DT, sino un grupo de personas en el orden técnico, en direcciones deportivas y gerencias, para darle mayor conocimiento a un estratega si es externo, y si es local, ayudarlo más. La Selección Mayor siempre que debe estar trabajando porque eso garantiza que en los momentos que los legionarios no estén, los jugadores locales ya estén trabajando y conozcan lo que el técnico quiere y viceversa”.

Respecto a sobre si se debe nombrar a un interino o permanente, Burbara dice que “necesitamos trabajo, no importa quién lo haga. Sea quien sea, debe presentar un plan integral de trabajo”.

Joel Sandoval, jerarca del Juticalpa y la Liga de Ascenso, está firme en que en el ámbito local existe el material necesario para que de allí salga el nuevo técnico de la Selección: “Considero que debe ser un interino con experiencia nacional para no botar el trabajo del proceso anterior. Estoy seguro y consciente que el mejor material humano se encuentra en Honduras, lastimosamente no se ha podido demostrarlo. Cuando no hemos ido al Mundial se han dado interinatos. No hemos visto los nombres que están disponibles, pero todo lo veo bien, en un buen sentido”.