Comisión de Selecciones sumará ‘nuevos fichajes’ y luego va a su primera reunión para definir al nuevo seleccionador de Honduras

🚨¡PREOCUPANTE Y ALARMANTE!🚨 La Selección de Honduras sigue sin entrenador a 34 DÍAS del inicio de la Liga de Naciones de Concacaf. Y no es sólo eso: la siguiente convocatoria debe darse en las próximas tres semanas.🇭🇳 https://t.co/OztlEgVVKI

Según hemos conocido, antes de nombrar al nuevo DT, la Comisión de Selecciones sumará a nuevos miembros a este directorio que pueden ser empresarios o dirigentes deportivos de peso para que se sumen a Rafael Villeda y Javier Atala, antes estuvo Mateo Yibrín pero debido a sus compromisos empresariales se hizo a un lado en el último proceso.

SIN CONFIRMAR NI DESCARTAR NOMBRES

El primer periódico deportivo del pais ha contactado este miércoles a uno de los miembros oficiales que tomará la decisión sobre el nuevo entrenador de Honduras y no confirmó ni desvirtuó los nombres que a nivel de prensa se han estado mencionando tras la destitución de Hernán “Bolillo” Gómez.

Entre los más fuertes que suenan son los argentinos Pedro Troglio, Diego Vázquez, Héctor Vargas, el hondureño Salomón Nazar, además de los colombianos Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio, sin embargo no ha habido comunicación con alguno de ellos, eso sí, de antemano conocen que los colombianos son los mejor cotizados y serían impagables para la Federación por lo que no se descarta la búsqueda de otros DT’s además de los mencionados.

Además el primer diario deportivo del país supo que pese a los compromisos de junio en la Liga de Naciones y la importancia que este torneo tiene por el ranking FIFA, la Fenafuth y a Comisión de Selecciones no se sienten presionados por el nombramiento, ya que buscan hacerlo con mucho análisis y aunque no buscan un interinato, no descartan es posibilidad para dirigir los tres partidos de junio ante Curazao y Canadá.