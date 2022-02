Salomón Nazar revela que hubo gente que le dijo que no se atreviera a entrenar al Victoria: “Era una buena prueba para nosotros”

Bueno, nos recomendaron no venir porque el equipo estaba prácticamente vencido, había bajado los brazos e iba a hacer complicado levantar el nivel, pero decidimos aceptar el reto, era una buena prueba para nosotros junto al cuerpo técnico (Henry Oliva, Marcos Mendoza) que siempre me acompaña. Tomamos la decisión de tratar de sacarlo adelante, afortudamente hemos logrado en parte lo que nos propusimos.

¿Antes de venir al club le aconsejaron no tomar al Victoria?

En entrevista con DIEZ se sinceró y habló sí le gustaría dirigir a la H en el futuro, algo que no le desagrada, pero que tampoco le quita el sueño.

En las últimas semanas su nombre se ha puesto de moda como uno de los favoritos de la afición para tomar las riendas de la Bicolor, tras el fracaso en la ruta a Catar 2022 c on técnicos extranjero s (Fabián Coito y Hernán el Bolillo Gómez), pues sus resultados y experiencia en UPN y Victoria son buenas.

Yo soy muy tranquilo, busco vivirla al máximo todos los días. Estar atento al club, soy bastante receptivo, me gusta escuchar y no soy el dueño de la verdad.

Uno no se puede aventurar a decir esas cosas cuando van apenas dos jornadas. Debemos ser precavidos y seguir sumando la mayor cantidad de puntos hasta estar seguros de la permanencia.

¿Firma usted que el Victoria no desciende?

¿Cómo fue su juventud?

Vengo de un pueblo, de Nacaome Valle. El cambio del pueblo a la ciudad trae cosas diferentes. Nos desviamos un poco de las cosas de Dios, pero el fútbol nos alejó de los vicios y me ayudó a graduarme de la Universidad y ahora dedicarme a entrenar.

¿Qué tipo de sacrificios hizo para llegar al éxito?

El éxito se logra nunca bajando los brazos, de joven costó mucho, pero soñé con ser doctor y ser jugador profesional. En este momento hemos conseguido algunas charlas para que los motiven al grupo y puedan seguir estudiando y que se preparen para el futuro, el fútbol a mí me ayudó mucho. La Vida me ha dado lo que quise y ahora sigo disfrutando cada momento.

¿Es del criterio de que un técnico catracho dirija a la Selección?

Más que dirigirla se debe apoyar a los técnicos del país, capacitarse al más alto nivel. Bien vale la pena que se les dé oportunidad a un entrenador nacional para iniciar un proceso y ver cómo se evoluciona, así como se les ayuda a los extranjeros.

¿Qué diría si de la Federación lo llamaran para tomar las riendas de la H?

Yo tengo empeñada mi palabra con el Victoria, todavía no hemos solventado lo del descenso, está latente, hay que trabajar duro y faltan muchos encuentros y, no creo que eso suceda; así que estoy tranquilo, con los pies sobre la tierra, enfocándome en los trabajos del equipo Victoria.

¿A futuro estaría con ese deseo y ánimo para llegar a dirigir la selección de Honduras?

Pues sí, tengo el ánimo la verdad, pero tampoco me voy a poner a estar intranquilo, no creo que sea conveniente a estas alturas, pero habrá otros entrenadores que puedan tomar esa iniciativa y ojalá que las autoridades los tomen en cuenta.

¿Qué opinión le merece lo que está pasando con la Selección en este momento?

Las causas son complejas y múltiples... pasa por un montón de factores. Desde la cabeza, las convocatorias, manejo de grupo y más de alguna ha fallado y eso pasa factura. Así que para decir las causas reales no las conocemos y debemos sacar un análisis muy profundo. Hay que darles ánimos a los jugadores en todos los aspectos, no solo en el fútbol.

¿Qué se le dice a un plantel golpeado?

No es fácil convencer a un futbolista que está con la autoestima muy baja y un estado totalmente caído. Hay que hablar claramente, plantearle lo que ocurre, no solo en el fútbol, sino en las cosas de la vida y decirles que en la vida siempre hay oportunidades y que hay que aprovecharlas al máximo; que están en una institución noble, responsable y lo menos que pueden hacer es rendir. Lo otro es cambiar su forma de jugar, ver la parte física... son varias situaciones que debes cambiar, a veces resulta o otras no.

¿Cuál es el tipo de jugador que le gusta a Salomón Nazar?

Me gusta el jugador de sacrificio, que nunca baja los brazos, que pelea todo en los 90 minutos, que sabe obedecer órdenes y que se cuide... que ese entrenamiento invisible que muchos hablan, se cumpla.

¿Cuál es el legado que usted quiere dejar en el fútbol?

Tratar de que los equipos en donde participamos lo hagan de la mejor manera, enseñarles a triunfar y hacer buenas personas.