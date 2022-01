Salomón Nazar en buen comienzo el Victoria: “Les dije a los jugadores que han estado hablando bien del equipo, pero que eso no nos haga perder el piso”

“Hoy tocamos ese tema, les dije a los jugadores que han estado hablando bien del equipo, pero que eso no nos haga perder el piso y la humildad porque apenas viene iniciando. Todavía queda un montón y los equipos van a comenzar a levantarse a medida que pasa el torneo; hasta la cuarta fecha o quinta fecha es que los equipos estarán en pleno nivel”, dijo Salomón Nazar en la conferencia de prensa brindada este martes desde La Ceiba.

Este inicio hace mucho contraste de las siete fechas consecutivas sin ganar del torneo anterior, sin embargo, no es algo que ilusione al entrenador Salomón Nazar, quien ha exhortado a sus pupilos a mantener los pies sobre la tierra.

Y agregó: “El equipo está consciente de lo que nos estamos jugando. El primer objetivo es salvar la categoría, no podemos hablar de campeonato si no hemos salvado la categoría. Los muchachos están conscientes, saben lo que quieren y cómo obtenerlo. No vamos a perder el norte.