¿Salvador Nasralla seguirá en la narración en caso de ganar las elecciones generales 2025 en Honduras?

Nasralla está lleno de confianza en su candidatura presidencial y tiene un plan definido para el futuro en caso de lograr ganar también las elecciones general del 30 de noviembre del 2025.

¿Dejará la narración? Salvador Nasralla destaca como uno de los mejores narradores en los partidos de Liga Nacional y además en los encuentros de la Selección de Honduras.

“He narrado tanto, sé administrar el tiempo también, mucha gente me ha dicho que ¿Cómo lo hago? Respondo que toda la vida lo he hecho, trabajar mucho. Cuando sea presidente, si juega la Selección un partido importante, lo narro”, aseguró.

Y agregó: “De los programas de televisión si voy a apartarme, pero de la narración, así a las cansadas, que el presidente lo vaya a narrar, no le veo problema, no me quitará mucho tiempo”.

Salvador Alejandro César Nasralla Salum, de 72 años, participa actualmente en su tercer proceso político. Anteriormente fundó el Partido Anticorrupción (PAC) y Partido Salvador de Honduras (PSH), ahora está vinculado al Partido Liberal.